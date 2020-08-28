Август, конечно, чудесный месяц… за исключением одного момента. Видели эти горы канцтоваров во всех магазинах у самого входа? Не спрятаться от них, не обойти. Уж не знаем, что там испытывают дети, но даже нас бьёт страшными флешбэками со школы! Зато вы замечали, какая офигенная у них сейчас канцелярка?! Раньше всем тетрадки покупали мамы и на свой вкус. "Ну, мааам, опять Титаник?! – Бери, что дают. – А ничего, что я выпускник?!". В результате сейчас у полок вы скорее встретите 30-летних лбов, закрывающих свои гештальты по канцтоварам, чем школоту: "О, возьму тетрадку с Оптимусом Праймом, как всегда хотел". А втихаря кладёт и вторую…с ДиКаприо.

Тут Центр профилактики и контроля заболеваний просит Латвийцев заполнить онлайн-анкету и рассказать о своих отношениях с алкоголем во время пандемии. Видели мы этот опросник – куча нудных вопросов. Не знаем, зачем они так заморачивались, ведь есть решение попроще! Помните one.lv и статусы отношений? Вот тут они снова пришлись бы впору: моя любовь, крепкий друг, хороший друг, в ссоре! Куда более ёмко, чем какая-то там анкета! А, ну и извечное "всё сложно"… когда винишко купил с пробкой, а штопора дома нет.

Кстати, о любви! Фанат Tesla анонсировал приложение для знакомств между владельцами электрокаров. Сейчас там аж целых 160 заявок – обреченный на успех проект! Возможно, так мало людей набралось, потому что Теслачи стесняются совершать такого рода каминг-аут? Зато кто-кто, а владельцы БМВ никаких каминг-аутов не боятся… И вообще, странные машины эти БМВ – в начальных комплектациях нет даже поворотников. Да и в плотно заряженных тоже, судя по всему, нет.

Ну, а мы, отдел маркетинга и изгоев Balticom, тоже совершили своего рода каминг-аут. Недавно мы сознались коллегам, что завели аккаунт компании в TikTok (нет, Tic Tac – это драже). Надо сказать, что такого количества "фу" в свой адрес мы не получали даже, когда начинали писать наши пятничные истории. Теперь мы позоримся там каждую среду… Подписывайтесь и вы! Найти нас можно по имени Balticom. Сперва мы думали назваться «Нам очень жаль», но корпоративный стиль превыше всего!

А какой статус с напитком покрепче выбрали бы вы?

*Яркий обзор событий недели представляет Отдел маркетинга и изгоев Balticom. Хотите высказаться? Пишите!