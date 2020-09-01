Община в Брукне: строгие правила или нарушение прав детей?

Ренарс Кауперс и другие знаменитые музыканты и группы каждое лето участвуют в благотворительной акции "Построй свою церковь" в Брукне, чтобы на пожертвования можно было бы построить новый храм. В этом году концерт проходил "онлайн", но большее внимание к поместью было привлечено в конце августа, когда Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) заявила, что в общине, духовным руководителем которой является пастор Андрей Мединьш, нарушаются права детей.
Мнения по поводу проверки - кардинально противоположные.
Бог, природа и труд
Кредо общины, которую в 2001 году основал Мединьш, его семья и единомышленники - "Бог, природа и труд". "В общине вера является основным условием духовного общения, чтобы искалеченные люди не причинили себе и другим еще больше боли", - сказано в презентации, опубликованной на странице поместья Брукнас. Община является экуменической.
В комплекс имения Брукнас входят построенный в середине XIX века господский дом, два амбара и хлев. Здания постепенно возвращают свой первоначальный облик, а в интерьер вносятся новые решения. Парковые насаждения делаются по образцу садово-паркового дизайна эпохи Ренессанс.
Работают до 12 часов без возможности попить
Но описываемую общиной идиллию нарушила VBTAI, сотрудники которой совместно с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах по 10 - 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывают, ограничивая в еде.
Первичная проверка в общине проводилась как реакция на предоставленную частным лицом информацию о возможных нарушениях прав детей, в том числе физическом и эмоциональном насилии.
Во время первой проверки руководитель общины не смог точно назвать количество детей в общине, а также уклонялся от предоставления информации о законных представителях детей и не представил документы, поясняющие, на каких основаниях дети были переданы на его попечение, сообщили в VBTAI. Выяснилось, что проживающие в поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполняет установленную дневную норму, работа продолжается и в ночное время.
В случае каких-либо проступков одним из видов наказания являлось ограничение в пище -дети вынуждены были жить на хлебе и воде.
Было констатировано, что проживающие в общине дети не имеют доступа к медицинской помощи в случае необходимости. VBTAI также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.
Добровольный выбор
Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия. Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также людьми с различными зависимостями.
Община, в свою очередь, считает, что является центром альтернативного лечения зависимостей.
"Неважно, к какой конфессии принадлежит человек, является он верующим или равнодушен к духовным поискам. Главное - это осознанная мотивация изменить жизнь, что является добровольным выбором", - указано на странице общины.
В общине существуют строгие безоговорочные правила, цель которых - "дисциплинировать людей в их внутренних и внешних проявлениях, поощряя взаимопомощь, толерантность и понимание ценностей".
Но в отношении детей инспекция с целями общины не согласна. 20 августа VBTAI и Бюро омбудсмена провели повторную проверку. Информация о ее результатах передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.
В полиции начали проверки, заверила представитель Государственной полиции Даце Калниня. У общины есть проблемы и с местной стройуправой, которая не готова принимать строительные работы на территории комплекса усадьбы.
Заявление считает местью
На перенасыщенной эмоциями и нелитературными выражениями пресс-конференции, которая длилась больше двух с половиной часов, пробст Мединьш заявил, что якобы имеющиеся нарушения были придуманы отцом одного из детей, который таким образом отомстил за то, что его ребенка "выкинули" из поместья.
Он отметил, что проживающие в Брукнском поместье люди, в том числе и подростки, должны соблюдать очень строгие правила и дисциплину, однако, если они этим недовольны, они могут покинуть общину в любой момент. Он также отметил, что это первая жалоба на общину.
Мединьш подчеркнул, что обвинения в том, что дети работают по 13 часов в день и им недоступна вода, являются ложными. Все, кто идет работать в поле, каждое утро берут с собой воду, заявил Мединьш.
"Если маленький слабак из-за своей лени не взял воду, простите", - эмоционально комментировал пробст.
По его словам, клеветой является и то, что в поместье не оказывается медицинская помощь. Он уверял, что помощь медиков была нужна не подростку, а пожилой женщине, прибывшей в поместье после длительного употребления алкоголя. У нее начался приступ эпилепсии. "Мы не вызывали ей скорую помощь, а позволили преодолеть судороги", - сказал Мединьш.
Комментируя наказание детей, он заявил, что у каждого есть свой объем работы, который необходимо выполнить.
"Я могу это сделать за 15 минут, два часа или делать весь день и ничего не сделать. Но у нас принцип справедливости - мы закончим день, когда все завершат то, что от них требуется. Что здесь неправильного? Особенно, если мы это делаем вместе, а не только дети", - заявил Мединьш.
При этом пробст пояснил, что по средам и пятницам в общине соблюдается пост, который учит воздержанию.
Правда, в конце мероприятия руководитель общины уверял, что детей в Брукне больше принимать не будет, хотя до этого утверждал, что не знает, как отказать родителям "трудных" подростков.
Епископ считает, что информацию сфабриковали
Епископ Елгавской епархии Эдвардc Павловскиc также назвал предвзятой представленную в СМИ информацию о проверках VBTAI в общине. Комментируя утверждения о том, что в общине наркоманы и алкоголики живут рядом с детьми, он спросил, разве присутствующие ни разу в жизни не употребляли алкоголь.
Епископ также подверг сомнению обвинения в том, что детям в поместье не оказывается медицинская помощь, ведь, по его утверждению, никто из них в медицинской помощи пока не нуждался. Кроме того, по его словам, во время полевых работ невозможно обеспечить дежурство врачей.
"Если уже два утверждения неверны, я даже читать дальше не буду", - подытожил он, добавив, что таким образом может быть сфабрикована и другая информация.
"Как настоящий папа"
В свою очередь директор Барбельской основной школы для мальчиков Илона Блума заявила, что Мединьш для коллектива школы и его воспитанников является "настоящим отцом". Она предложила установить скрытые камеры, чтобы посмотреть, как дети ценят и радуются общению с пробстом, при встрече обхватывая его большой живот. И каждому Мединьш уделяет время, уверяла директор.
Школу тоже создала община, и, по словам Блумы, в этом процессе участвовало более 300 человек. "Теперь есть родовое гнездо, где мальчики могут научиться расправлять крылья и наблюдать, как это делают другие", - говорит Блума.
По ее словам, в настоящее время общественность обеспокоена "анонимной и непроверенной жалобой" в VBTAI, но не видит, что по соседству бьют детей.
"Нам нравится закрывать глаза и уши", - уверена глава учреждения.
По ее словам, цель школы - воспитать мальчиков, сделать из них ответственных людей, которые умеют решать проблемы и ставить перед собой конкретные цели. Кроме того, в работе также участвуют родители, которые должны участвовать в школьной жизни раз в неделю, как это предусмотрено соглашением между сторонами.
Ученики школы во время учебы не пользуются мобильными телефонами, "смотрят друг другу в глаза, разговаривают, решают ситуации".
По вечерам, при желании, общение с родителями происходит по телефону.
"Андрей для всех нас как настоящий папа", - прокомментировала Блума, пригласив прийти со скрытыми камерами, чтобы посмотреть, как дети ценят присутствие священника и получают от этого удовольствие. Она также подтвердила, что с учетом накопленного опыта и критики надзорных органов община планирует заключать договоры с родителями молодых людей при их приеме в молодежный центр в школе Курмене. "Мы извлекли уроки из этой ситуации", - признала Блума. Община планирует и открытие школы для девочек.
Виновата ли политика?
Ведущая концертов "Построй свою церковь!" Майя Калниня на пресс-конференции отметила, что после заявления VBTAI Брукна оказалась связана с "громкими и жестокими делами". Калниня рассказала, что с общиной связана больше десяти лет, вместе с другими творческими людьми согласившись достичь утопической идеи построить церковь в Брукне на пожертвования. "Пятого и шестого августа, когда Латвию сотрясла новость о Брукне, и я почувствовала себя ответственной за слова "насилие" и "унижение детей". Я тоже хочу знать - да или нет. Но я верю этому месту", - заявила Калниня.
А предприниматель Гинтс Дандзбергс, фирма которого перечисляет общине тысячи евро, и вовсе связал скандал вокруг Брукны с политикой. Он заявил, что открыто поддерживает одну из партий, работающих в правительстве, и проверки инспекции являются заказными.
Он также критиковал очевидцев, на которых, якобы, ссылаются в VBTAI. По его мнению, соседи общины торгуют нелегальным алкоголем, и могут согласиться не только с тем, что насилие имело место, но и с тем, что на Землю приземлялись марсиане.
В зале во время пресс-конференции находилась большая группа сторонников Мединьша и членов общины. Несколько раз в поддержку слов Мединьша в зале звучали аплодисменты и одобрительные возгласы. Члены общины за происходящим следили и из коридоров поместья.
В социальных сетях мнения по поводу проверок в общине кардинально противоположны - многие уверены, что это ложь, но достаточно и тех, кто делится своими нелегкими историями после нескольких недель или месяцев, проведенных ими в "центре альтернативного лечения зависимостей".
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