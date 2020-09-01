Община в Брукне: строгие правила или нарушение прав детей?

В полиции начали проверки, заверила представитель Государственной полиции Даце Калниня. У общины есть проблемы и с местной стройуправой, которая не готова принимать строительные работы на территории комплекса усадьбы.

Заявление считает местью

На перенасыщенной эмоциями и нелитературными выражениями пресс-конференции, которая длилась больше двух с половиной часов, пробст Мединьш заявил, что якобы имеющиеся нарушения были придуманы отцом одного из детей, который таким образом отомстил за то, что его ребенка "выкинули" из поместья.

Он отметил, что проживающие в Брукнском поместье люди, в том числе и подростки, должны соблюдать очень строгие правила и дисциплину, однако, если они этим недовольны, они могут покинуть общину в любой момент. Он также отметил, что это первая жалоба на общину.

Мединьш подчеркнул, что обвинения в том, что дети работают по 13 часов в день и им недоступна вода, являются ложными. Все, кто идет работать в поле, каждое утро берут с собой воду, заявил Мединьш.

"Если маленький слабак из-за своей лени не взял воду, простите", - эмоционально комментировал пробст.

По его словам, клеветой является и то, что в поместье не оказывается медицинская помощь. Он уверял, что помощь медиков была нужна не подростку, а пожилой женщине, прибывшей в поместье после длительного употребления алкоголя. У нее начался приступ эпилепсии. "Мы не вызывали ей скорую помощь, а позволили преодолеть судороги", - сказал Мединьш.

Комментируя наказание детей, он заявил, что у каждого есть свой объем работы, который необходимо выполнить.

"Я могу это сделать за 15 минут, два часа или делать весь день и ничего не сделать. Но у нас принцип справедливости - мы закончим день, когда все завершат то, что от них требуется. Что здесь неправильного? Особенно, если мы это делаем вместе, а не только дети", - заявил Мединьш.

При этом пробст пояснил, что по средам и пятницам в общине соблюдается пост, который учит воздержанию.

Правда, в конце мероприятия руководитель общины уверял, что детей в Брукне больше принимать не будет, хотя до этого утверждал, что не знает, как отказать родителям "трудных" подростков.

Епископ считает, что информацию сфабриковали

Епископ Елгавской епархии Эдвардc Павловскиc также назвал предвзятой представленную в СМИ информацию о проверках VBTAI в общине. Комментируя утверждения о том, что в общине наркоманы и алкоголики живут рядом с детьми, он спросил, разве присутствующие ни разу в жизни не употребляли алкоголь.