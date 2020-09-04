Влияние Запада и стремление Польши к расширению. Что кремлевские СМИ рассказывают о событиях в Беларуси?

В этот же день о "посредничестве западных партнеров" упомянули и на канале "РТР Планета". Вопрос прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов, ранее поддержавший предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в конституцию страны. В новостях Абзалов сообщил о "посреднических схемах" и напомнил о прибытии в Киев министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, добавив, что уже через несколько часов после этого Янукович был вынужден бежать из страны, и к власти пришли протестующие.

Однако, сказанное экспертом "РТР Планета" не соответствует действительности. Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года после протестов, последовавших за его отказом подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В ходе протестов погибло более 100 человек. Янукович был свергнут и бежал сначала в Крым, а через несколько дней - в Россию. Скрыться из Украины ему помогли российские власти, что позже также признал президент России Владимир Путин.

Вскоре, впрочем, в некоторых контролируемых Кремлем СМИ рассказали и о различиях между ситуацией в Киеве несколько лет назад и в сегодняшней Беларуси (однако, запугивание Майданом продолжилось). Так, корреспондент новостей Первого канала после рассказа о событиях в Украине в 2014 году сказал, что по определенным вопросам между Беларусью и Украиной существует "целая пропасть" - на сегодняшний день протесты в Беларуси мирные, и антироссийских настроений на них нет.

С другой стороны, эксперты телеканала "РТР Планета" продолжают утверждать, что не видят никакой разницы между событиями в Беларуси и украинским Майданом. Не заметил отличий и сотрудник российского новостного агентства РИА "Новости" Владимир Корнилов в своей статье "В чем главное отличие минского майдана от киевского". Во вступлении он уже заключил о многочисленных параллелях и упомянул "стандартные технологии "цветных революций", не так давно опробованные в Украине". Единственное отличие, которое он упомянул, заключалось в том, что на обоих украинских Майданах (2004 и 2013 годов) иностранное влияние было скрытым, а на белорусских протестах "никто даже и не пытается как-то скрыть или подретушировать зарубежное влияние".

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

Однако повторяющиеся сообщения о том, что все происходит "один в один" как в Украине или на других цветных революциях неверны. Ни в 2013 году, когда начинался Евромайдан, ни в 2004 году, во время "Оранжевой революции", Украина не была авторитарным государством, какой является Беларусь. О существенных отличиях от других революций также говорит BBC, отмечая, что ни в одной из других стран не было такой жесткой автократии, как в Беларуси.