Ср, 2.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
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"Политические торги" в Рижской думе продолжаются: вместо десяти постов, возможно, будет 11

ФОТО: LETA

"Политические торги" в Рижской думе, возможно, будут расширены, ведь будущая коалиция планирует создать новый комитет по вопросам предотвращения коррупции. 

Об этом после встречи с партиями "Для развития/За!" и "Прогрессивные" журналистам сообщили представители "Нового Единства".

Идея создания отдельного комитета по вопросам предотвращения коррупции поступила от "Нового Единства". Таким образом, возможно, будет преобразован нынешний комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, от которого будет отделены антикоррупционные вопросы.

Как пояснил агентству LETA Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), в предвыборные программы почти всех партнеров будущей коалиции были включены пункты о борьбе с коррупцией в Рижской думе и ее структурах, поэтому создание такого комитета необходимо.

Изначально в меморандуме о сотрудничестве предлагалось согласовать распределение десяти постов в Рижской думе, теперь, возможно, их станет 11.

Представители "Нового Единства" подтвердили, что все еще актуальна идея о пропорциональном количеству избранных в думу депутатов распределении должностей.

Следующие переговоры будущей коалиции состоятся в пятницу, 4 сентября.

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