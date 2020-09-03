Творчески и вкусно: идеи здоровых перекусов для детей

Дети в возрасте от года до 13 получают около четверти своей ежедневной нормы калорий из перекусов - это эквивалентно обеду или ужину. Важность нашего влияния на этот процесс сложно переоценить.

Инициатива "Nestlé для здоровья детей" предлагает четыре простые стратегии перекусов, которые разработаны, чтобы перекус был не только интересным, но и улучшал привычки питания.

Правильный старт

Момент, когда ребенок переходит на твердую пищу, - серьезная веха развития. Вы можете формировать привычки питания своего ребенка, начиная с первого дня. Особенно важна привычка питательного перекуса у детей 6-12 месяцев. Обогащенные железом хлопья для детей идеальны в качестве первой еды, их можно дополнить фруктовым или овощным пюре. После того, как ребенок познакомился с этой едой, вы можете более креативно комбинировать различные вкусы и виды еды для того, чтобы поддержать интерес своего малыша. К своему первому дню рождения около 95% детей имеют по крайней мере один перекус в день, поэтому предлагая еду, будьте уверены, что делаете здоровый выбор.

Маленькие изменения ведут к большим переменам

Все начинается с малого, поэтому не теряйте надежды, если прогресс не идет так быстро, как вам хотелось бы. Каждый небольшой позитивный шаг – это уже достижение. На самом деле, лучший совет для родителей, которые пытаются улучшить пищевые привычки своих детей, - начать с малого. Малышам и детям постарше вы можете предложить здоровый обмен: например, заменить картофельные чипсы и соус на цельнозерновую питу и хумус. Предложить альтернативный сладкий перекус: заменив печенье и пирожные свежими фруктами и йогуртом.

Держите фрукты и овощи наготове

Все ваши благие намерения могут столкнуться с реальностью пустого шкафа. Свежие фрукты и овощи имеют тенденцию заканчиваться, поэтому убедитесь, что у вас есть долгосрочные альтернативы. Для цели пять-в-день подходят все виды фруктов и овощей: свежие, замороженные или высушенные. Наполните морозилку замороженными фруктами для смузи, а если вы куда-то собираетесь, подготовьте с собой порцию сухофруктов и орехов. Свежие овощи можно хранить в удобной для перекуса форме: нарезать палочки из моркови, сельдерея и огурцов. Держите наготове и любимые фрукты ваших детей: с собой удобно брать бананы, яблоки, апельсины или виноград.

Подойдите творчески к вопросу здоровых перекусов

Вам наверняка говорили не играть с едой, но это не значит, что время перекуса должно быть скучным. Возьмите формочки для печенья и сделайте обычную еду для перекуса - овощи или бутерброды - более визуально привлекательной. Смешивайте разные формы и цвета, чтобы еда вызывала интерес у ребенка. Экспериментируйте сочетаниями фруктов и овощей с вкусными заправками, такими как хумус, соус из авокадо или йогурта. Смузи – это отличный способ превратить здоровую еду в такой же здоровый перекус: те же питательные вещества, новый опыт еды. Если вы хотите полностью вовлечь ребенка в процесс, откройте «кафе: сделай сам» с выбором соусов и начинок для бутербродов, пицц, сделанных на пите, или йогуртов с фруктами.