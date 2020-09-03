Чт, 3.09.2020
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Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

ФОТО: AFP/SCANPIX

Принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от королевских полномочий, подписали на несколько лет контракт с Netflix. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявления семейной пары и стримингового сервиса.

Королевские супруги основали продюсерскую компанию, которой нужно будет выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы. Все передачи будут показаны только на Netflix.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ",

- слова Меган и Гарри.

Сумма контракта супругов с Netflix не сообщается.

Согласно информации The New York Times, последние месяцы Гарри и Меган вели переговоры с Disney и Apple на контракты суммой около 100 миллионов долларов.

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