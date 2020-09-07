Джонсон: Великобритания готова выйти из ЕС и без соглашения о торговле

"Необходимо добиться соглашения о свободной торговле с нашими друзьями из Евросоюза до собрания Совета Европы 15 октября, если [хотим], чтобы оно вступило в силу до конца года", - сказал Джонсон.

"Нет смысла думать о сроке после этого. Если мы не сможем договориться до этого срока, то я не вижу, что у нас будет договор о свободной торговле, так как нам обоим нужно его принять и двигаться вперед", - отметил глава правительства Великобритании.

Ранее и в Брюсселе дали понять, что соглашение о торговле необходимо заключить до 15 октября, принимая во внимание время, необходимое на перевод и ратификацию.

Джонсон заявил, что в случае, если соглашение с ЕС достигнуто не будет, то Великобритания "могущественно расцветет", даже если торговля между Великобританией и ЕС будет происходить на тех же условиях, что и между ЕС и Австралией. Торговля между ЕС и Австралией происходит согласно правилам Всемирной торговой организации и таможенным тарифам.

Британский премьер указал, что соглашение может быть достигнуто, если ЕС изменит свою позицию.

"Мы не можем согласиться и не согласимся на основные вещи по отношению к тому, что означает быть независимой страной, чтобы получить его [соглашение]", - отметил Джонсон.

Шансы, что соглашение достигнуто не будет, резко выросли, так как Лондон настаивает на абсолютной независимости во время принятия решений об оказании господдержки предприятиям. Проблематичен и вопрос рыбалки.

Великобритания обвиняет ЕС, что он выдвинул Лондону требования, которые не относятся к другим странам, у которых с блоком есть договоры о свободной торговле.

Несмотря на то, что Великобритания вышла из ЕС уже 31 января, до конца года проходит переходный период, во время которого среди прочего необходимо достичь соглашения о новом торговом договоре.

Если добиться соглашения не получится, то торговые отношения сторон в дальнейшем будут регулировать правила Всемирной торговой организации.

Планируется, что очередной раунд переговоров начнется во вторник.