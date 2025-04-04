СМИ: ЕС готовится оштрафовать соцсеть Илона Маска на миллиард долларов

По мнению авторов, штраф для X может "усилить напряженность" в отношениях США и Европы, так как Маск является одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа. Ожидается, что о штрафе будет объявлено летом 2025 года.

Также европейские регуляторы потребуют от соцсети внести "изменения в продукт". Какие именно изменения, пока не сообщается.

Размер возможного штрафа также пока неизвестен, один из источников заявил, что сумма может превысить миллиард долларов. Такой крупный штраф может быть продиктован желанием удержать другие компании от нарушения закона.

Собеседники NYT отметили, что ЕС и X могут еще заключить мировое соглашение, если соцсеть согласится на изменения в своей политике.