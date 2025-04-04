"В торговых войнах нет победителей". Как реагируют на тарифы Трампа в мире

Президент Франции также призвал приостановить французские инвестиции в США до тех пор, пока не будут разработаны следующие шаги в новых условиях.

Другая реакция в мире

Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, решение президента США «является серьезным ударом по мировой экономике». «Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру», — заявила она, выступая на саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде.

Глава Еврокомиссии предупредила, что Европа примет ответные меры, если США не захотят пойти на переговоры.

«Мы уже завершаем подготовку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры провалятся», — сказала она.

Вице-премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что ЕС «должен сохранять спокойствие и взвешенность в своем ответе», добавив, что «ЕС и Ирландия готовы найти решение на основе переговоров с США».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони — единственный европейский лидер, присутствовавший на инаугурации Трампа в январе, — назвала его решение о тарифах «неправильным» и пообещала сделать «все возможное, чтобы достичь соглашения с США и избежать торговой войны».

«Мы не хотим роста торговых барьеров. Мы не хотим торговой войны. Это сделает наши народы беднее, а мир — опаснее в долгосрочной перспективе», — предупредил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.