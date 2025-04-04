Видео Резня в Вецдаугаве: передача изучает, как другому мужчине удалось остаться в живых

22 марта Государственная полиция получила информацию, что в частном доме в Риге, в Вецдаугаве, найден труп мужчины 1996 года рождения с резаными ранами головы. Там же находился мужчина 2002 года рождения в бессознательном состоянии. Его с несколькими резаными ранами головы медики доставили с места событий в больницу.

"Виды были ужасающими, потому что с целью скрыть следы преступления пытались поджечь человека, но безуспешно.

Второго мужчину с тяжелыми травмами медики поместили в больницу. Первоначальная информация о его возможности выжить не радовала, но, к счастью, все в порядке. Мужчина и сейчас находится в больнице, но будет жить", - сообщил передаче Degpunktā начальник 1-го бюро управления Криминальной полиции Госполиции Вилнис Наглис.

По данным программы, младший из жертв выжил лишь из-за того, что у дома низкий потолок, поэтому нападавший не смог полноценно замахнуться, чтобы удары стали смертельными.

Проведя досудебное расследование и оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители выяснили, что к преступлению мог быть причастен мужчина 1995 года рождения, который накануне ночью проводил время с пострадавшими мужчинами.

Вечером того же дня правоохранители задержали подозреваемого мужчину.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, преступление было совершено во время совместного употребления алкоголя, когда троица поссорилась.

Предполагаемый виновный мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с совершением преступления против здоровья лица.

Подозреваемому мужчине в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

За покушение на убийство двух человек законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы от 15 до 20 лет.

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