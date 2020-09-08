Как позаботиться о безопасности малыша и мамы во время беременности и первой поездки домой из роддома

Заботясь о том, чтобы в дороге каждый находился в безопасности, крупнейшая компания по торговле топливом Neste в сотрудничестве с Рижским роддомом обобщила советы, как каждой будущей маме во время поездки в автомобиле и родителям, которые везут домой новорожденного, чувствовать себя удобно и безопасно.

За рулем в хорошем самочувствии

Если будущая мама чувствует себя хорошо, водить автомобиль можно в течение всей беременности. Планируя маршрут поездки, нужно включить в нее более частые и продолжительные паузы для отдыха, чтобы отлучиться в туалет и размять ноги для циркуляции крови.

Щелчок ремня безопасности во время каждой поездки

Нужно помнить о том, что пристегиваться ремнем безопасности обязательно нужно и управляя автомобилем, и находясь в нем в качестве пассажира. Ремень безопасности должен быть правильно расположен - верхний ремень по диагонали должен пересекать грудь, а нижний расположен ниже живота.

Для дополнительной безопасности и комфорта - ремень для беременных

К сожалению, наблюдения показывают, что беременные женщины иногда избегают пользоваться ремнями безопасности, потому что с увеличением размеров живота они, как правило, вызывают дискомфорт - давят, врезаются, соскальзывают вверх. Решением в таких случаях, чтобы зафиксировать ремень в положении, когда его нижняя часть не давит, не натирает и не скользит, является использование специальных ремней безопасности для беременных. В случае резкого торможения или столкновения они лучше защитят живот беременной женщины от чрезмерных толчков.

Первая безопасная поездка малыша домой

Также важно позаботиться о безопасности своих детей с самой первой поездки на автомобиле. Чтобы поездка в автомашине была безопасной, необходимо помнить о следующих основных принципах:

Соответствующее возрасту и весу ребенка автокресло;

Правильная установка автокресла: независимо от выбранного автокресла, рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией производителя и попробовать установить его еще до первой поездки с малышом;

Противоположное движению направление: автокресло младенца необходимо установить в противоположном движению направлении, чтобы в случае столкновения удар был меньше. Так как головка новорожденного ребенка по сравнению с телом достаточно большая и тяжелая, а мышцы шеи еще слабо развиты, при столкновении, если ребенок находится в автомобиле в направлении движения, он может получить серьезные травмы шеи;

Отключить подушки безопасности, если автокресло установлено на переднем сиденье, чтобы в аварийной ситуации малыш не получил двойной удар;

Обязательно пристегивать малыша в автокресле и во время движения, и тогда, когда ребенок переносится в автокресле вне автомобиля, чтобы обеспечить максимальную безопасность. С этими практическими советами можно ознакомиться в сюжете передачи Autoziņas 5 сентября 2020 года.

Ответственный выбор уже с первого дня жизни малыша

"Безопасность детей - самое важное для каждого родителя. Но нередко уже во время первой поездки из родильного учреждения домой родители "грешат", забывая об элементарных вопросах безопасности или неправильно используя автокресло. Вместе со специалистами Рижского роддома мы призываем всех родителей позаботиться о своих детях уже с первого дня жизни. Напоминая о правилах безопасности и проводя вместе с Рижским роддомом благотворительную инициативу "Ответственный выбор с первого дня жизни", в рамках которой мы дарим устойчивое приданое для новорожденных, мы хотим подчеркнуть, насколько важно каждому из нас ежедневно как родителям и обществу в целом заботиться о планете, на которой все мы живем", – призывает Арманд Бейзикис, председатель правления Neste Latvija.