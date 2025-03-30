Актриса театра и кино Зоя Штифель (Штейнбук) считает, что в Латвии возможно заработать профессией актера. "Этой зимой так получилось, что я заработала только за счет театра, кино и бурлеска. То есть первый раз я не работала ни в онлайн-казино, ни в баре, ни где-то еще", - сказала она в передаче TVNET+ "В чем фишка?".
"Роль вместо зарплаты": Актриса из Латвии и ее путь к славе
"Вот Ксения Хаматова снимает короткометражный фильм, уже не первый раз, и меня позвали помогать с кастингом. Это как бы такой проект. Я попросила роль вместо зарплаты", - рассказывает Зоя Штифель.
Она очень ценит этот организаторский опыт.
"Я поняла, что это мое вообще. Так что да, в кино я чаще за организацию, кастинг, чем за присутствие в кадре. Пока только массовка. Серебренников периодически приезжает. В 2022 году они снимали "Лимонова", и там было 300 человек массовки. Это были легендарные съемки!
Было очень классно. Даже полторы секунды сценического времени", - вспоминает Зоя, которая не скрывает, что регулярно отправляет заявки на кастинги.
Очень многое в жизни девушки сейчас происходит благодаря знакомствам. Отдельное место в ее жизни занимает организация различных мероприятий с участием селебрити. К примеру, летом она помогала устраивать мастер-классы актера и режиссера Александра Молочникова.
Полный выпуск программы "В чем фишка?" смотрите на портале RUS TVNET.
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