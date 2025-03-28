Ребенок ест только макароны! Как обеспечить питательными веществами придирчивых едоков?

"Измельчение таблеток также не всегда является эффективным решением. Многие таблетки имеют защитную оболочку, которая уменьшает неприятный вкус, но при их измельчении или вскрытии капсулы горький вкус снова становится ощутимым. При выборе более подходящей для детей формы пищевых добавок снижается вероятность того, что ребенок пропустит дозу витаминов, поскольку они станут приятной ежедневной привычкой", - рекомендует фармацевт.

Обеспечивает лучшее усвоение

Некоторые витамины быстрее всасываются через слизистую оболочку полости рта и лучше усваиваются через слюну и в процессе жевания, чем при проглатывании твердой таблетки или капсулы. К таким витаминам относятся, например, витамины C и D, витамины группы B, а также цинк и железо. Особенно важно это для людей с нарушениями пищеварения или пониженным уровнем кислотности желудка. Более того, жевательные пастилки часто содержат гидролизованные и активные формы питательных веществ, что облегчает их усвоение.

Многие жевательные пастилки производят без искусственных красителей, консервантов и сахара, с использованием натуральных ингредиентов, поэтому не стоит беспокоиться об их полезности. Доступны также веганские альтернативы, отвечающие различным пищевым потребностям.

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