"Мужчин подавляют". Кто такие инцелы и что такое маносфера, о которых заговорили после сериала «Переходный возраст»

(Incels — сокращение от involuntary celibates, что можно перевести как «те, кто непреднамеренно воздерживается от секса» или «вынуждены соблюдать целибат» — Ред.)

«Слово „инцел" означало одинокого человека любого пола, который никогда не имел секса, и который уже давно не имел длительных отношений с кем-либо», — объясняла основательница форума в интервью Би-би-си в 2018 году.

Сегодня инцелы обвиняют в своем одиночестве женщин Фото: Getty Images

Это была площадка для мужчин и женщин, которые хотели поговорить об одиночестве и открыто размышляли о том, почему у них не получается кого-нибудь встретить.

«Там, пожалуй, было немного агрессии, а некоторые мужчины не совсем понимали, что каждая женщина — это личность. Но в целом это было место, где можно было найти поддержку», — утверждает основательница.

Со временем настроения на форуме изменились. Вместо обсуждения проблем в отношениях мужчины начали обвинять женщин в своем одиночестве.

Начали появляться онлайн-сообщества вроде Pick Up Artist, где мужчины обсуждали стратегии привлечения женщин, называя себя «альфа» (этот термин используется для обозначения мускулинности — Ред.).

Известный блогер и бывший кикбоксер Эндрю Тейт продвигает в сети идею доминирования мужчин над женщинами Фото: Getty Images

Эксперт по киберпреступности и автор книги об истории маносферы Лиза Сугура рассказала Би-би-си, что эти группы, как и форумы для инцелов, постепенно увлеклись идеями мизогинии.