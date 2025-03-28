Актриса театра "Дайлес" Илзе Кюзуле-Скрастиня в интервью журналу Santa откровенно рассказала о своем браке с актером Артуром Скрастиньшем.
Илзе Кюзуле-Скрастиня рассказала об отношениях с Артуром Скрастиньшем
Как известно, они поженились в 2008 году и воспитывают близнецов. Вспоминая свадьбу, Илзе говорит: "Я была очень молода, и теперь делаю вывод, что мне просто повезло. Жениться после года вместе! Но что-то мне подсказывало, что он будет тем самым".
Говоря о семейной жизни, она признается: "Когда я злюсь, у меня ледяная интонация, которую все улавливают. Но мы не склонны кричать.
У нас, скорее, включается беззвучный режим.
Еще я могу расплакаться. А так, чтобы мы швыряли тарелки... Однажды, правда, у нас было ощущение, что в стене кухни будет дыра. (..) Но, знаете, дома у нас разбиваются кружки. Поэтому для ежедневного использования выбираю те, которые мне не жалко. И они действительно разбиваются - иногда реже, иногда подозрительно часто. Затем я говорю Артуру: "Сегодня утром я разбила кружку". Он только кивает: "Ага, значит так надо было! Ну ничего".
В интервью Илзе также заявляет, что для нее важно быть на первом месте для Артура.
Она вспомнила случай, когда подарила мужу поездку с сыном в Барселону, где они посетили футбольный матч. "Артур потом рассказывал, что у него возникло странное чувство: "Я что-то увидел, набрал воздуха, чтобы тебе что-то сказать, а тебя нет рядом". У них с мальчиком свои дела, и все же…
мне согрело сердце то, что он хотел поделиться со мной в первую очередь.
У меня тоже так. Большие дела, мелочи - мой муж - первый человек, которому я хочу рассказать, услышать его мнение или решить вместе".
Даже сейчас, когда их дети выросли, они проводят все больше и больше времени вместе. Кажется, дети впервые пробыли в лагере неделю в двенадцатилетнем возрасте. Мы ехали вдвоем в машине, и мне было странно.
Даже немного страшно: что теперь будет?
Мы снова вдвоем на целую неделю. Когда через неделю мы поехали за детьми, мы признались, что оба волновались. Я помню, как сказала в машине: "Артур, знаешь что? Все будет хорошо!" Так и есть - мы все чаще бываем вместе. И правда - будет хорошо".
Полную версию интервью с Илзе Кюзуле-Скрастиней читайте в апрельском номере журнала Santa!
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