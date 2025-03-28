Илзе Кюзуле-Скрастиня рассказала об отношениях с Артуром Скрастиньшем

Как известно, они поженились в 2008 году и воспитывают близнецов. Вспоминая свадьбу, Илзе говорит: "Я была очень молода, и теперь делаю вывод, что мне просто повезло. Жениться после года вместе! Но что-то мне подсказывало, что он будет тем самым".

Говоря о семейной жизни, она признается: "Когда я злюсь, у меня ледяная интонация, которую все улавливают. Но мы не склонны кричать.

У нас, скорее, включается беззвучный режим.

Еще я могу расплакаться. А так, чтобы мы швыряли тарелки... Однажды, правда, у нас было ощущение, что в стене кухни будет дыра. (..) Но, знаете, дома у нас разбиваются кружки. Поэтому для ежедневного использования выбираю те, которые мне не жалко. И они действительно разбиваются - иногда реже, иногда подозрительно часто. Затем я говорю Артуру: "Сегодня утром я разбила кружку". Он только кивает: "Ага, значит так надо было! Ну ничего".

В интервью Илзе также заявляет, что для нее важно быть на первом месте для Артура.