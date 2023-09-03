Фото и видео Исчезнувшее культовое место в Адажи - первая пиццерия в Латвии, построенная всего за 45 дней

В наши дни, когда пиццерии как грибы после дождя "выросли" почти на каждом углу и доступны даже автоматы самообслуживания, готовящие пиццу за какие-то три минуты, сложно представить, что первая пиццерия в Латвии была открыта только в 1988 году, более того - не в Риге, как можно было подумать, а в Адажи.

Взгляд на историю пиццерий Латвии

Конец 80-х годов в сфере питания был богат на события, когда мы жадно ловили веяния Запада. Мы были готовы часами стоять в нескончаемых очередях, чтобы пережить настоящее чудо - впервые попробовать бургер, картошку фри, разноцветное мороженое и, конечно, горячую, только что из печи пиццу.

Впрочем, оглядываясь на историю, сказать, что именно в Адажи состоялась первая встреча латыша с пиццей, было бы удивительно. Попытки ввести еду с таким названием в меню некоторых столовых и кафе Риги были еще в начале 80-х годов. Так, например, одним из первых мест с пиццей в Риге было застенчиво спрятавшееся под крылом Kaija и кулинарного магазина, где в те времена подавали "итальянский сырный пирог" по трем рецептам: Kalcone, Pikolino и с фаршем. 3 октября 1984 года газета Laiks сообщила, что "в Риге теперь можно достать итальянскую пиццу (pizza). В окне кафе в Риге на улице Гривас, 11, выставлена вывеска "Пиццерия". Газета "Советская молодежь" поясняла, что это слово нужно писать с одной "ц".