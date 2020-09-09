Дарья Мороз: квартира в Латвии, развод с Богомоловым и киноуспех

Когда Дарья уходила от мужа, то "никакой оны еще не было". Это было за два года до его новых отношений. Причины разлада были сугубо личностные. Актриса поясняет, что она переживала какой-то внутренний кризис.

"Я устала... Вошла в какую-то глухую стену... Это было связано со многими вещами... Это была внутренняя стена. Я поняла, что мне надо куда-то выходить... Было очень страшно... Я не хотела разрушать весь мир. Я хотела вынырнуть куда-то", - заметила Дарья.

Были моменты, когда Мороз жалела о том, что разошлась с мужем. Но у нее в тот момент морально не было другого выхода.

"Когда я говорю "все", это значит, что "все" было уже четыре дня назад", - пояснила актриса.

С Ксенией Собчак она не дружит, но общается. Дочь Аня гостит у них в доме. Хотя в самом начале этот момент для Дарьи был сложным. Она хотела подождать, пока Константин точно будет уверен, что это его новая семья.

Первый сезон сериала "Содержанки" снимал Константин Богомолов. Дарья не представляла, что будет такой оглушительный успех. Тогда они уже были не вместе. Это был классный процесс.

"Когда мы расстались, я начала получать цветы и роли", - иронизирует актриса.

В тот период она получила около пяти предложений. Сейчас она понимает, что у нее огромный опыт в театре и кино. В какой-то момент ей стало скучно, и она решила попробовать себя в качестве продюсера сериала "Содержанки" (3-й сезон). Дарья объяснила, что хочет заниматься своей профессией, потому что это или ей интересно, или ее развивает. Продюсирование возникло в ее жизни как некая страховка.