Домашние роды - риск действительно выше?

Смерть матери на домашних родах - первый или очередной случай?

После новости о смерти матери на запланированных домашних родах в Елгаве не только в социальных сетях, но и в новостных порталах отметили, что это не первый такой случай. "На домашних родах снова умерла женщина", - в заголовке отметил портал NRA. В свою очередь Apollo писал: "Очередные трагичные домашние роды в Латвии. Кто должен взять на себя ответственность?"

Однако данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) подтверждают слова центра домашних родов Stārķa ligzda, что c 2004-го года (когда домашние роды в Латвии стали регулируемой отраслью) других случаев летальных исходов среди матерей не было. Нередко в качестве примера приводят смерть женщины на домашних родах в прошлом году в Елгаве. Однако это не были запланированные домашние роды: женщина по религиозным причинам не посещала врача, не была на учете и рожала при отсутствии медиков.

Набирают ли домашние роды популярность?

Нет, домашние роды популярность не набирают. За последние шесть лет количество домашних родов довольно стабильно - примерно 300 в год, то есть 1,5 % от всех родов.

ФОТО: SPKC

Для сравнения: по новейшим данным, в Швеции домашние роды составляют 0,1 % из всех, в Канаде - 1,2 %, Англии - 2,3 %, в Новой Зеландии - 3,3 %, в Нидерландах - 13 %, что в этой стране является существенным снижением по сравнению с началом 2000-х.

Домашние роды только для беременных с низким риском?

Хотя беременные сами могут выбрать себе наиболее желаемое место для родов, Ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению самым безопасным местом считает роды в стационаре. Особенно женщинам, у которых беременность связана с высоким риском. Это информированный выбор женщины, отметил член правления центра домашних родов Рейнис Цеплис.

В нормативных актах о родовспоможении нет определения родов с высоким и низким риском. Президент Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Вия Вейса рассказала, что после несчастного случая в июле в организации разработали свои рекомендации, которые вскоре опубликуют. В них определено, что беременность низкого риска включает, например, то, что мать физически и психически здорова, у нее нет лишнего веса, женщина ждет одного ребенка и он растет нормально - головой вниз. Домашние роды также не рекомендуют, если вес ребенка превышает четыре килограмма, а также женщинам с повышенным риском кровотечения.

Можно ли сравнивать количество умерших матерей в домашних родах и стационарах?

После новостей об умершей в Елгаве женщине одним из аргументов в дискуссии стал высокий показатель материнской смертности в Латвии. Например, акушер домашних родов Агнесе Деюс, "чтобы было с чем сравнить", упомянула на Facebook якобы количество умерших в стационаре матерей.