Домашние роды - риск действительно выше?

В конце июля на запланированных домашних родах умерла женщина. После этого события в соцсетях получили популярность разные необоснованные или полуправдивые утверждения как о домашних родах, так и по поводу данных о смертности матерей в стационарах. Re:Check, основываясь на доступных данных, проанализировал наиболее частые высказывания.
Смерть матери на домашних родах - первый или очередной случай?
После новости о смерти матери на запланированных домашних родах в Елгаве не только в социальных сетях, но и в новостных порталах отметили, что это не первый такой случай. "На домашних родах снова умерла женщина", - в заголовке отметил портал NRA. В свою очередь Apollo писал: "Очередные трагичные домашние роды в Латвии. Кто должен взять на себя ответственность?"
Однако данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) подтверждают слова центра домашних родов Stārķa ligzda, что c 2004-го года (когда домашние роды в Латвии стали регулируемой отраслью) других случаев летальных исходов среди матерей не было. Нередко в качестве примера приводят смерть женщины на домашних родах в прошлом году в Елгаве. Однако это не были запланированные домашние роды: женщина по религиозным причинам не посещала врача, не была на учете и рожала при отсутствии медиков.
Набирают ли домашние роды популярность?
Нет, домашние роды популярность не набирают. За последние шесть лет количество домашних родов довольно стабильно - примерно 300 в год, то есть 1,5 % от всех родов.
Для сравнения: по новейшим данным, в Швеции домашние роды составляют 0,1 % из всех, в Канаде - 1,2 %, Англии - 2,3 %, в Новой Зеландии - 3,3 %, в Нидерландах - 13 %, что в этой стране является существенным снижением по сравнению с началом 2000-х.
Домашние роды только для беременных с низким риском?
Хотя беременные сами могут выбрать себе наиболее желаемое место для родов, Ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению самым безопасным местом считает роды в стационаре. Особенно женщинам, у которых беременность связана с высоким риском. Это информированный выбор женщины, отметил член правления центра домашних родов Рейнис Цеплис.
В нормативных актах о родовспоможении нет определения родов с высоким и низким риском. Президент Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению Вия Вейса рассказала, что после несчастного случая в июле в организации разработали свои рекомендации, которые вскоре опубликуют. В них определено, что беременность низкого риска включает, например, то, что мать физически и психически здорова, у нее нет лишнего веса, женщина ждет одного ребенка и он растет нормально - головой вниз. Домашние роды также не рекомендуют, если вес ребенка превышает четыре килограмма, а также женщинам с повышенным риском кровотечения.
Можно ли сравнивать количество умерших матерей в домашних родах и стационарах?
После новостей об умершей в Елгаве женщине одним из аргументов в дискуссии стал высокий показатель материнской смертности в Латвии. Например, акушер домашних родов Агнесе Деюс, "чтобы было с чем сравнить", упомянула на Facebook якобы количество умерших в стационаре матерей.
Однако сравнение некорректно. Во-первых, в статистику материнской смертности включают все случаи смерти женщин. Как во время беременности, так и спустя шесть недель после окончания беременности, если летальный исход связан с беременностью или на него повлияла беременность. SPKC пояснил Re:Check, что случаи смерти могли произойти и на ранней стадии беременности. Однако в материнскую смертность не входят несчастные случаи или совпадения, например смерть в ДТП, природных катастрофах или убийства.
Во-вторых, общая материнская смертность не означает, что женщины умерли в стационаре. Показатели материнской смертности углубленно проанализированы за 2013-2015 годы, потому что на тот момент показатель материнской смертности за пять лет в Латвии в два раза превышал средний показатель в Европейском регионе. В 15 случаев из 20 смерть наступила в стационаре и в пяти - дома. 11 женщин умерло из-за причин, непосредственно связанных с родами, например пять из них скончались от кровотечения. Из-за непрямых причин, которые связаны с беременностью, (например, грипп, ВИЧ, осложнения диабета, опухоль головного мозга) умерло девять женщин. Анализ не только раскрыл проблемы в здравоохранении, но и показал мрачную социально-экономическую ситуацию в стране. Восемь из 20 умерших женщин не стояли на учете и к врачу не ходили вовсе. Беременность, скорее всего, была нежелательной.
Главный врач Рижского роддома, глава кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета Рижского университета им. Страдыня профессор Даце Резеберга сказала Re:Check, что за последние пять лет родовспоможение в стационарах стало безопаснее. "Многое сделано, и мы наладили определенные вопросы".
Сколько умерших детей?
В социальных медиа прозвучал вопрос: в первый раз умерла мать, но сколько погибших детей?
По данным SPKC, за последние 10 лет (2010-2019) в запланированных домашних родах зарегистрировано два случая мертворожденных.
В Инспекции здоровья Re:Check выяснил, что за последние пять лет проведено четыре экспертизы, которые касаются домашних родов, и все - в связи с новорожденными. По одному случаю в 2016 и 2019 годах, остальные – в этом году. Два случая связаны с тем, что ребенок вовремя не получил обязательную дозу витамина К или вакцину, в результате один новорожденный погиб. Схожий случай проанализирован и в СМИ. Латвийское телевидение сообщило, что центр Harmonija, который предоставляет услуги домашних родов, до этого давал витамин К лишь рожденным в тяжелых родах. Не давать витамин К новорожденным рекомендовали и на портале Латвийского объединения семей за домашние роды Majdzemdibas.lv. Рекомендация находилась среди советов, как прожить гармоничные роды. В упомянутом случае ребенку на момент смерти было уже несколько недель.
В другом случае от родителей поступило заявление о нарушениях развития и здоровья ребенка после родов. "В экспертизе сделан вывод, что несертифицированная акушерка недостаточно оценила ход родов, в результате чего не было принято соответствующее решение по тактике окончания родов, и ребенок родился с тяжелой асфиксией, с последующим многоорганным повреждением и дальнейшей глубокой функциональной неспособностью", - отметили в инспекции.
В последнем случае ребенок погиб во время родов. Экспертиза пришла к выводу, что "причина смерти новорожденного не связана с предоставлением родовспоможения", - пояснили в инспекции.
Опаснее ли домашние роды?
Первым о домашних родах, которые закончились смертью женщины, написал работник Службы неотложной медицинской помощи, вице-президент Латвийского общества врачей Робертс Фурманис. В Twitter он охарактеризовал домашние роды как безответственное решение и в своих записях спрашивал, "когда наконец это закончится». В разговоре с Re:Check Фурманис признал, что данных, которые подтверждают опасность, у него нет, и это его личное мнение, которое основывается на личном опыте. "Я хочу обратить внимание на то, что это имеет огромные риски. Стоит ли комфорт женщины ту цену, которой люди часто рискуют? Стоит ли это того?", - сказал Фурманис.
Данные по Латвии не показывают повышенный риск при родах дома. Однако ситуация в каждой стране различается. В Великобритании в 2011 году провели исследование, где сравнили риски запланированных домашних родов с запланированными родами в больнице у здоровых женщин с беременностью низкого риска. Сделан вывод, что в целом все запланированные роды связаны с низким риском. В среднем осложнения были примерно в 4 из 1000 родов.
Женщин, у которых роды в первый раз, чаще перевозят в больницу, по сравнению с теми, у кого уже есть дети. К тому же у женщин, у которых раньше детей не было, риск осложнений во время домашних родов оказался в три раза выше, чем в больнице.
Иногда домашние роды выбирают женщины не только с беременностью низкого риска. Например, в США домашние роды выбирают примерно 0,9 % женщин в год. Примерно в 60 % случаев домашние роды выбирали женщины с беременностью с высоким риском. В штате Орегон, США смертность младенца во время домашних родов примерно в семь раз выше, чем в больнице. Поэтому Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует выбирать роды в больнице или рожать в специально созданном центре, а не дома. The New York Times объясняет такую рекомендацию тем, что качество образования акушеров в США и рядом других стран отличается. Еще одна причина - инфраструктура, которая лучше приспособлена для домашних родов, например легкодоступный транспорт скорой помощи, что позволяет при необходимости быстро доставить женщину в больницу.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!