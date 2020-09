Агенты любви и развода. Зачем японцы нанимают соблазнителей-вакаресасея

Роман писательницы из Лондона Стефани Скотт "Что от меня осталось - то твоё" (What's Left of Me Is Yours) написан по мотивам дела Исохаты. Скотт настолько глубоко исследовала тему, что ее пригласили быть наблюдателем в Британо-японской правовой ассоциации.