Агенты любви и развода. Зачем японцы нанимают соблазнителей-вакаресасея

В итоге он ее соблазняет (хотя наш знакомый Мотидзуки утверждает, что агенты не спят с разрабатываемыми, чтобы избежать нарушения закона о проституции).

Итак, Эми влюблена в другого мужчину и порывает с Бунго. Такой исход дела считается успешным (хотя клиент может через некоторое время вернуться в агентство, если его партнер снова заведет роман на стороне).

Агент Горо тем временем постепенно прекращает отношения с Эми, так и не признавшись ей, что он - вакаресасея.

Как видим, в операции участвовали четыре агента, и на то, чтобы роман на стороне прекратился, потребовалось четыре месяца работы. Весьма трудозатратно.

"Вы должны очень хорошо знать японские законы", - рассказывает Мотидзуки. Включая те, которые регулируют брак и развод. И хорошо понимать, где нельзя переступать черту (например, без разрешения проникать в дом или угрожать).

Он допускает, что есть теневые агенты-разлучники, которые действуют без лицензии, но такие фирмы, предполагает Мотидзуки, создаются как разовые, для выполнения одного задания, и после этого исчезают.

Обслуживание отношений между людьми и японский рынок

Хотя некоторые стороны бизнеса вакаресасея выглядят по-японски уникально, по словам Скотт, подобные услуги существуют и в других странах мира. Они могут заключаться в менее формализованном расставлении ловушек или других хитрых операциях. Или же осуществляться под крылом частного детективного агентства.

Скотт предупреждает: Западу свойственно преподносить этот японский бизнес как нечто сенсационное и даже экзотическое. "Создание фальшивой экзотики на пустом месте - довольно частое явление на Западе".

Довольно трудно до конца понять, что движет людьми, прибегающими к подобным услугам, потому что, по словам Скотт, "им очень не хочется, чтобы их имена упоминались в этом контексте, не говоря уже о том, чтобы о них говорили как о жертвах этого". Все-таки у бизнеса вакаресасея - плохая репутация.

Как подчеркивает журналистка Маи Нисияма, "в Японии есть рынок для всего". В том числе и для обслуживания отношений между людьми - например, аренда фальшивых членов семьи, помощь в примирении бывших возлюбленных, избавление сына от неподходящей для него подружки, предотвращение порномести и т.д.

Агентов могут нанять и для того, чтобы собрать доказательства измены одного из супругов - тогда обманутый или обманутая получат при разводе так называемые утешительные выплаты в качестве компенсации разрыва отношений.

Хотя Международный правовой центр Ямагами не работает с агентами-разлучниками, юрист Сёго Ямагами отмечает, что некоторые клиенты обращаются за помощью к частным детективам, чтобы собрать доказательства супружеской измены.

Система утешительных выплат означает, что работа вакаресасея приносит пользу не только с точки зрения морального удовлетворения, но и с практической, финансовой стороны.

То, что бизнес вакаресасея продолжает существовать, подтверждает: деньги и обман вплетаются в отношения людей гораздо чаще, чем нам хотелось бы признать.

Законодательство о разводах, социальные нормы в отношении супружеской измены и сложности конфликта с некогда близким человеком - все это вряд ли изменится в ближайшем будущем. Поэтому бизнес Мотидзуки обречен на процветание - на него будет спрос.

"Это очень интересная работа", - размышляет он. По его словам, она дает возможность понять, как и когда люди лгут и изворачиваются. "Очень интересно наблюдать, из чего сделаны люди".

Никогда точно не знаешь, о чем думает близкий человек, даже если прожил с ним много лет... Getty Images

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В подготовке статьи участвовали Маи Нисияма и Рие Амано.