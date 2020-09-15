Поможет ли закаливание? А стресс влияет? Наиболее распространенные мифы об иммунитете

Как лучше укрепить иммунитет и по возможности оградить себя от заболеваний? Советами делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Основные принципы укрепления иммунитета одинаковы для всех времен года и включают в себя сбалансированное питание, полноценный сон и занятия физкультурой на свежем воздухе. Тем не менее, с наступлением прохладной, влажной погоды и повышением уровня стресса и повседневной нагрузки мы обычно гораздо сильнее ощущаем, что естественные защитные функции нашего организма ослабевают.

Для укрепления иммунитета важен витамин C, подчеркивает семейный врач Зитмане. Поэтому в эту пору желательно есть много свежих фруктов (особенно много витамина C в киви, цитрусовых, клюкве, облепихе), а также овощи - сладкий перец, капусту. Также можно пить различные травяные чаи.

Может ли помочь закаливание?

Для того чтобы закалиться, рекомендуется осенью не начинать слишком рано кутаться, а вместо этого тренировать терморегуляцию организма и учить его согреваться, поясняет семейный врач. Одеваться нужно так, чтобы не мерзнуть, но в то же время и не перегреться.

Закаляться можно также, принимая холодный душ или купаясь в холодной воде. Но приучать организм к холоду нужно постепенно, например, купаться, когда вода в водоемах постепенно понижается. Такая же методика относится и к холодному душу: каждый раз температуру нужно немного понижать, но не сразу слишком сильно. Телу нужно дать возможность привыкнуть, приспособиться и закалиться.

Иммунитет и стресс

Начало осени у многих бывает более загруженным и напряженным. Родители должны уделять больше внимания детям, которые отправляются в школу или детский сад, дети могут больше болеть, им могут больше задавать на дом, может также возрасти нагрузка на работе. Все это может вызывать стресс и усталость. В то же время психоэмоциональное состояние способно влиять на наш иммунитет, поэтому нужно стараться сохранять хорошее настроение и по возможности устранять источники стресса. Если же это невозможно, рекомендуется посетить психолога или психотерапевта, либо проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом, начать прием успокоительных медикаментов. Очень важно регулярно выделять время на отдых, лучше - на свежем воздухе. Для уменьшения уровня стресса также важен полноценный сон, подчеркивает врач.

Иммунитет у детей

Для укрепления иммунитета у детей необходимо соблюдать все те же условия, что и у взрослых. Нужно понимать, что у детей болезнь - это нормальная составляющая в работе иммунной системы, поясняет врач. Приблизительно до двухлетнего возраста ребенка защищают антитела, полученные от матери. Когда же малыш начинает ходить в садик, вокруг него появляется много разных вирусов, при этом иммунная система ребенка еще не созрела полностью, из-за чего дети дошкольного возраста обычно чаще болеют.