Поможет ли закаливание? А стресс влияет? Наиболее распространенные мифы об иммунитете

С наступлением осени вновь приобретает актуальность проблема простуды и вирусов. Это более напряженный период как для детей и подростков, так и для взрослых - больше стресса, больше нагрузки, больше времени проводится в помещениях, что может ослаблять иммунитет. Пожилые люди также должны быть более внимательными, чтобы не заболеть и не подхватить какой-нибудь вирус.
Как лучше укрепить иммунитет и по возможности оградить себя от заболеваний? Советами делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Основные принципы укрепления иммунитета одинаковы для всех времен года и включают в себя сбалансированное питание, полноценный сон и занятия физкультурой на свежем воздухе. Тем не менее, с наступлением прохладной, влажной погоды и повышением уровня стресса и повседневной нагрузки мы обычно гораздо сильнее ощущаем, что естественные защитные функции нашего организма ослабевают.
Для укрепления иммунитета важен витамин C, подчеркивает семейный врач Зитмане. Поэтому в эту пору желательно есть много свежих фруктов (особенно много витамина C в киви, цитрусовых, клюкве, облепихе), а также овощи - сладкий перец, капусту. Также можно пить различные травяные чаи.
Может ли помочь закаливание?
Для того чтобы закалиться, рекомендуется осенью не начинать слишком рано кутаться, а вместо этого тренировать терморегуляцию организма и учить его согреваться, поясняет семейный врач. Одеваться нужно так, чтобы не мерзнуть, но в то же время и не перегреться.
Закаляться можно также, принимая холодный душ или купаясь в холодной воде. Но приучать организм к холоду нужно постепенно, например, купаться, когда вода в водоемах постепенно понижается. Такая же методика относится и к холодному душу: каждый раз температуру нужно немного понижать, но не сразу слишком сильно. Телу нужно дать возможность привыкнуть, приспособиться и закалиться.
Иммунитет и стресс
Начало осени у многих бывает более загруженным и напряженным. Родители должны уделять больше внимания детям, которые отправляются в школу или детский сад, дети могут больше болеть, им могут больше задавать на дом, может также возрасти нагрузка на работе. Все это может вызывать стресс и усталость. В то же время психоэмоциональное состояние способно влиять на наш иммунитет, поэтому нужно стараться сохранять хорошее настроение и по возможности устранять источники стресса. Если же это невозможно, рекомендуется посетить психолога или психотерапевта, либо проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом, начать прием успокоительных медикаментов. Очень важно регулярно выделять время на отдых, лучше - на свежем воздухе. Для уменьшения уровня стресса также важен полноценный сон, подчеркивает врач.
Иммунитет у детей
Для укрепления иммунитета у детей необходимо соблюдать все те же условия, что и у взрослых. Нужно понимать, что у детей болезнь - это нормальная составляющая в работе иммунной системы, поясняет врач. Приблизительно до двухлетнего возраста ребенка защищают антитела, полученные от матери. Когда же малыш начинает ходить в садик, вокруг него появляется много разных вирусов, при этом иммунная система ребенка еще не созрела полностью, из-за чего дети дошкольного возраста обычно чаще болеют.
Укрепление иммунитета у пожилых людей
Пожилые люди должны принимать те же меры по укреплению иммунитета, что и люди других возрастов. При этом нужно учитывать, что у пожилых людей часто бывают различные хронические заболевания, так что укреплять иммунитет для них особенно важно. Делать это нужно очень постепенно, желательно также проконсультироваться с семейным врачом. Кроме того, пожилым людям нужно по возможности избегать мест, где есть особенно большая вероятность получить различные вирусы: общественного транспорта, различных публичных мест, посещаемых большим количеством людей, и других.
Наиболее распространенные мифы об иммунитете
- Иммунная система неизменна. Это неправда, так как в течение жизни иммунная система меняется и зависит от различных факторов.
- Прививки ослабляют иммунитет. Это неправда - на самом деле вакцинация укрепляет иммунную систему, вырабатывая в организме антитела к определенному вирусу, и, когда организм с ним сталкивается, этот вирус уже не столь опасен.
- Чем больше человек употребляет пищевых добавок и витаминов, тем крепче его иммунитет. Это неправда, поскольку прием чрезмерного количества пищевых добавок может принести больше вреда, чем пользы. Перед их приемом нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, пищевые добавки нежелательно принимать, если в этом нет необходимости.
Основные меры по укреплению иммунитета в сезон вирусов:
- сбалансированное, здоровое питание;
- занятия физкультурой, желательно – на свежем воздухе, ежедневно не менее 1 часа;
- полноценный сон;
- закаливание;
- мытье, гигиена рук;
- прием витамина D;
- вакцинация от гриппа.
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня напоминает, что в сезон вирусов и простуды особенно важно подумать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Поэтому, если вы простудились, не ходите на работу, а оставайтесь дома, пока не поправитесь. Несколько дней отдыха определенно будут способствовать выздоровлению. Детей с признаками простуды нельзя пускать в детский сад или в школу, так как это не только мешает им поправиться, но и создает угрозу для других.
Если вы длительное время находитесь в помещении, не забывайте о регулярном проветривании - свежий воздух очень важен для нашего здоровья! Так же, как и сон. Поэтому обратите внимание на качество своего сна и помогите организму отдохнуть, восстановиться.
Осень - это также время сбора урожая местных овощей и фруктов, которые станут полезным дополнением к повседневному рациону. Они помогут обеспечить организм нужными витаминами, микроэлементами, клетчаткой. Если вы чувствуете, что в повседневной жизни вам на хватает энергии, рекомендуется дополнительно принимать витамины D и C, а также рыбий жир. Укрепить иммунитет помогут также цинк и селен. Перед тем, как начать принимать пищевые добавки, проконсультируйтесь с врачом или попросите фармацевта порекомендовать наиболее подходящее для вас средство.
Не забывайте также о таких традиционных средствах укрепления иммунитета, как чеснок, мед, имбирь, фрукты и ягоды с высоким содержанием витамина C. Они непременно помогут укрепить организм!
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