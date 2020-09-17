Выборы президента США-2020 для "чайников" - самый простой путеводитель

Президент Соединенных Штатов Америки оказывает огромное влияние на то, как мир реагирует на международные кризисы - войны, глобальные пандемии и изменение климата. Поэтому каждые четыре года, когда в США выбирают президента, кампания вызывает огромный интерес далеко не только в этой стране. Однако далеко не все понимают, как именно работает выборный процесс.

Если вы хотите понять, откуда берется коллегия выборщиков и что такое ключевой штат, читайте наше - самое простое - руководство по выборам в США.

Когда происходят выборы и кто в них участвует?

Выборы президента всегда приходятся на вторник после первого понедельника ноября. На этот раз этот день - 3 ноября.

В отличие от многих других стран, в политической системе США доминируют всего две партии, поэтому президент всегда принадлежит к одной из них.

Республиканцы - консервативная политическая партия в США, и их кандидат на выборах в этом году - действующий президент Дональд Трамп, который надеется обеспечить себе еще четыре года у власти.

Республиканская партия также известна как Grand Old Party (GOP) - Великая старая партия. В последние годы она выступала за сокращение налогов, право на ношение оружия и более жесткие ограничения на иммиграцию. Поддержка партии, как правило, сильнее в американской глубинке. Среди бывших президентов-республиканцев - Джордж Буш, Рональд Рейган и Ричард Никсон.

Демократы - либеральная политическая партия США. Их кандидат - Джо Байден, опытный политик, наиболее известный тем, что он восемь лет был вице-президентом во времена Барака Обамы.

Демократическую партию лучше всего характеризует ее либеральная позиция по таким вопросам, как гражданские права, иммиграция и изменение климата. Она придерживается мнения, что правительство должно играть более важную роль в жизни людей, например, предоставлять медицинское страхование. Поддержка партии, как правило, сильнее в городских районах Америки. Среди бывших президентов-демократов - Джон Кеннеди, Билл Клинтон и Барак Обама.

Обоим кандидатам за 70. Трампу, если он выиграет выборы, к началу второго срока будет 74 года, а в случае победы в свои 78 лет Байден станет самым старым президентом (на первом сроке) в истории США.

Как определяется победитель?

Как на своем опыте убедилась Хиллари Клинтон в 2016 году, победителем не всегда оказывается кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне.

Хиллари Клинтон была конкурентом Дональда Трампа в 2016 году. В итоге она набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, главным образом потому, что за нее проголосовало большинство в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния. Тем не менее, ее соперник легко победил в коллегии выборщиков с перевесом в 304 голоса против 227, потому что он выиграл выборы в нескольких ключевых штатах.