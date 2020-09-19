Не шутите с ними: 3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака

Овен

Женщина-Овен обладает жестким характером, которой хотели бы, наверное, иметь многие. При этом она не делает ничего, чтобы быть сильной, поскольку является такой от природы.

Она понимает, что в силу своего характера иногда выглядит человеком, к которому просто не подступиться, но на самом деле это ее защитная реакция, когда она не знает, чего ожидать и что делать.

Не спешите обвинять женщину-Овна в том, что она пытается выглядеть грозной специально, чтобы оттолкнуть вас.

Обычно эта брутальная сторона личности представительниц данного знака проявляется в тех случаях, когда они защищают себя или своих близких.

Телец

Женщина-Телец не кажется воинственно сильной, но, как говорится, никогда не судите о книге по ее обложке.

Представительницы этого знака становятся очень опасными, когда начинают заступаться за тех, кого любят, потому что для них нет ничего важнее, чем дорогие сердцу люди.

Чтобы выйти из себя, женщине-Тельцу достаточно узнать, что близкому человеку причинили боль.

Она скорее будет искать справедливости ради других, чем ради себя. Для нее главное, чтобы близкие чувствовали себя в безопасности.

Козерог

В то время как представительницы двух перечисленных выше знаков зодиакального круга ведут себя покровительственно по отношению к дорогим их сердцу людям, женщина-Козерог старается в основном ради себя.

Она понимает, что всегда найдутся те, которым не нравится ее серьезность, расчетливость и консервативность. При этом ей совершенно не интересно, что о ней думают окружающие.

Сильное качество женщин-Козерогов заключается в способности защищать себя от людей, которые пытаются понизить их самооценку.

Зачастую они просто перестают общаться с такими личностями.

Если же представительница этого знака Зодиака злится, то лучше всего убраться с ее пути.