Любимец фортуны, или самый везучий и сильный знак Зодиака

Вы думаете, что это Овен? Нет - ошибаетесь! Есть и другие знаки Зодиака, которые отличаются невероятной силой, но один из них особенно выделяется на фоне остальных.
Возможно, это покажется странным, но одними из самых сильных представителей зодиакального круга являются Раки, особенно когда речь идет о доме и семье.
Весы демонстрируют спокойствие, когда в чем-то нуждаются, и никогда не отступают. Их сила заключается в умении стойко добиваться поставленной цели.
Секрет успеха Стрельцов состоит в том, что они, несмотря на все неудачи, всегда находят силы начать все сначала. Эти люди сильны как Феникс, который снова и снова восстает из пепла.
Многие считают, что Козерог - самый сильный знак в зодиакальном круге, но это не совсем так. Хотя представители этого знака и являются хорошими дипломатами и стратегами, они теряют хватку, когда дело доходит до скрытых эмоций.
Козероги могут преодолеть все испытания, они выносливы и настойчивы, но при этом настолько сильно жаждут успеха и карьерных высот, что это становится их слабым местом.
Сила Скорпионов заключается в умении быстро восстанавливаться после неудач, а еще - в их страстности. Это не только один из самых сильных астрологических знаков, но и самый мистический. Люди, родившиеся под этим созвездием, обладают магнетизмом и проницательностью.
При том, что Скорпион является просто фантастическим знаком, все же самыми сильными и счастливыми астрологи считают рожденных под знаком огненного Льва. Этим людям доступно для понимания многое. Правильная сторона - это та, которую они сами выбирают, и
Вселенная для них вовсе не является загадкой. Ее центр всегда располагается именно там, где находится Лев вместе со своей свитой, которая восхищенно аплодирует ему.
Чем бы ни занимались представители этого знака, они все делают с большим вкусом и одновременно очень театрально. Да, они падки на лесть, но, пожалуй, это является их единственным слабым местом. Обычные вещи Львам не интересны. В этой жизни они хотят получать только все самое лучшее.