Любимец фортуны, или самый везучий и сильный знак Зодиака

Возможно, это покажется странным, но одними из самых сильных представителей зодиакального круга являются Раки, особенно когда речь идет о доме и семье.

Весы демонстрируют спокойствие, когда в чем-то нуждаются, и никогда не отступают. Их сила заключается в умении стойко добиваться поставленной цели.

Секрет успеха Стрельцов состоит в том, что они, несмотря на все неудачи, всегда находят силы начать все сначала. Эти люди сильны как Феникс, который снова и снова восстает из пепла.

Многие считают, что Козерог - самый сильный знак в зодиакальном круге, но это не совсем так. Хотя представители этого знака и являются хорошими дипломатами и стратегами, они теряют хватку, когда дело доходит до скрытых эмоций.

Козероги могут преодолеть все испытания, они выносливы и настойчивы, но при этом настолько сильно жаждут успеха и карьерных высот, что это становится их слабым местом.

Сила Скорпионов заключается в умении быстро восстанавливаться после неудач, а еще - в их страстности. Это не только один из самых сильных астрологических знаков, но и самый мистический. Люди, родившиеся под этим созвездием, обладают магнетизмом и проницательностью.

При том, что Скорпион является просто фантастическим знаком, все же самыми сильными и счастливыми астрологи считают рожденных под знаком огненного Льва. Этим людям доступно для понимания многое. Правильная сторона - это та, которую они сами выбирают, и

Вселенная для них вовсе не является загадкой. Ее центр всегда располагается именно там, где находится Лев вместе со своей свитой, которая восхищенно аплодирует ему.