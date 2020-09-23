Возможен ли коллективный иммунитет к коронавирусу и имеет ли смысл ждать вакцины?

На вопросы о том, как обуздать пандемию, ученые разводили руками. О загадочном вирусе не было известно практически ничего: ни откуда он взялся, ни как именно распространяется, ни даже по каким симптомам его можно уверенно определить.

Очевидных вариантов было два, и оба в равной степени представляли собой шаг в неизвестность.

Первый - максимально ограничить любые контакты с окружающим миром и ждать, пока будет создана вакцина. Впрочем, никто не мог сказать, как долго придется ждать - или хотя бы гарантировать, что эффективную вакцину удастся создать в принципе.

Второй - смириться с тем, что рано или поздно вирус доберется до всех и каждого, и постараться не слишком вмешиваться в этот процесс, сделав ставку на коллективный иммунитет. Такая стратегия в условиях катастрофической нехватки информации о вирусе казалась куда более рискованной - притом что ее итоги были столь же непредсказуемы.

Большинство европейских стран предпочли не рисковать: они закрыли границы и ввели строжайший карантин. Другие - такие как Швеция или Беларусь - решили, что можно обойтись без добровольно-принудительной изоляции, и выбрали второй вариант.

Россия поставила на разработку вакцины и даже утверждает, что первой в мире зарегистрировала препарат Getty Images

Развитие эпидемии пошло по двум параллельным сценариям.

Спустя полгода статистика заражений ежедневно прирастает на 300-350 тыс. человек, а число унесенных коронавирусом жизней стремительно приближается к миллиону. Однако у ученых по-прежнему нет уверенного ответа на вопрос, какой из двух вариантов был правильным и в итоге окажется более эффективным.

Еще три месяца назад казалось, что ошибку совершила Швеция: по сравнению с другими странами показатель смертности на душу населения там просто зашкаливал. Но к середине сентября ситуация принципиально изменилась: теперь шведская статистика выглядит заметно лучше, чем в тех же Британии, Италии, Испании или США.

BBC

И все же за прошедшие полгода мы узнали о вирусе значительно больше. В частности, в мире зафиксировано уже несколько случаев повторного заражения Covid-19, в связи с чем появились сомнения, что эта болезнь вообще оставляет после себя надежную иммунную защиту.

Значит ли это, что продолжать разработку вакцины бессмысленно? И возможен ли коллективный иммунитет к новому коронавирусу в принципе?

"Это смертный приговор!"

Для начала давайте вспомним, что такое вообще коллективный иммунитет и как он работает.

Коллективным иммунитетом называется ситуация, когда та или иная инфекция не может свободно распространяться внутри определенной группы, поскольку значительная ее часть не восприимчива к болезни за счет сделанной прививки или ранее перенесенного заболевания.