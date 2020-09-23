Меган Маркл и принц Гарри вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира

Из-за сами знаете каких ограничений мероприятие прошло виртуально, и транслировалось на канале ABC. Принц Гарри и Меган Маркл также выпустили видео с поздравительной речью, где они рассказали о важности голосования на предстоящих выборах президента США.

Видео: Речь Гарри и Меган

"До дня выборов осталось всего шесть недель, а сегодня - Национальный день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят одно и то же: "Это самые важные выборы в нашей жизни", но это так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь, и наши голоса становятся слышны. Ваш голос - напоминание о том, что вы важны. И вы заслуживаете того, чтобы быть услышанным", - заявили супруги.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Принц Гарри также отметил, что он не сможет голосовать в США, но и всю свою жизнь он не мог участвовать в выборах и в Великобритании:

"Сейчас особенно важно прекратить разжигание ненависти, дезинформацию и негатив в интернете". 2

"То, с чем мы сталкиваемся в сети, влияет на то, как мы взаимодействуем друг с другом в реальной жизни. Это может научить нас быть добрыми или же, наоборот, жестокими", - добавила Меган.

Галерея: Герцоги Сассекские на благотворительном мероприятии в Лондоне (фото из архива)