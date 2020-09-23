Латвия, Германия и Словакия не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Как сообщил агенству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, в МИД считают, что такой шаг только усугубит политический кризис в Беларуси. Следующий президент Беларуси может быть избран только на свободных и справедливых выборах белорусского народа в присутствии международных наблюдателей, подчеркивают в МИД Латвии.

Министерство иностранных дел подтверждает свою позицию, согласно которой президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.

Латвия не признает результаты этих выборов. Латвия не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. 24

По сообщению министерства, Латвия в настоящее время "оставит открытые дипломатические каналы для сотрудничества с Беларусью на техническом уровне".

Германия также не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его тайной инаугурации. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Deutsche Welle.

О том, что Германия не считает Лукашенко президентом Беларуси заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

Также признать легитимность Лукашенко отказалась Словакия. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Иван Корчок.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной церемонии инаугурации, которая прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости. Кадры трансляции церемонии показали в эфире белорусских каналов уже после церемонии.