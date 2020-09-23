Латвия, Германия и Словакия не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Латвия не считает, что состоявшаяся в среду, 23 сентября, церемония инаугурации узаконивает и уполномочивает бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко занимать пост президента на шестой срок, подчеркивают в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД).
Как сообщил агенству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, в МИД считают, что такой шаг только усугубит политический кризис в Беларуси. Следующий президент Беларуси может быть избран только на свободных и справедливых выборах белорусского народа в присутствии международных наблюдателей, подчеркивают в МИД Латвии.
Министерство иностранных дел подтверждает свою позицию, согласно которой президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.
По сообщению министерства, Латвия в настоящее время "оставит открытые дипломатические каналы для сотрудничества с Беларусью на техническом уровне".
Германия также не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его тайной инаугурации. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Deutsche Welle.
О том, что Германия не считает Лукашенко президентом Беларуси заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.
Также признать легитимность Лукашенко отказалась Словакия. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Иван Корчок.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной церемонии инаугурации, которая прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости. Кадры трансляции церемонии показали в эфире белорусских каналов уже после церемонии.
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