Рейсы Tallink в Хельсинки в конце недели состоятся по плану

Пока что пассажиры не заявляли о желании скорее вернуться в Латвию, поэтому Tallink не рассматривает возможности организации специальных рейсов.

Также Tallink Grupp продолжает регулярное сообщение по маршруту Хельсинки-Таллин, что позволяет гражданам Латвии вернуться в Латвию.

В соответствии с обновленным списком Центра профилактики и контроля заболеваний, с субботы самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать после возвращения из всех европейских стран, кроме Ватикана. Последними в группу небезопасных стран вошли Финляндия, Кипр и Лихтенштейн.