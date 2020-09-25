Пт, 25.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Рейсы Tallink в Хельсинки в конце недели состоятся по плану

Паром Tallink

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Рейсы эстонского паромного оператора Tallink в Хельсинки в предстоящие выходные пройдут по плану, сообщила агентству LETA представитель Tallink Latvija Эсения Зириня. 

Пока что пассажиры не заявляли о желании скорее вернуться в Латвию, поэтому Tallink не рассматривает возможности организации специальных рейсов. 

Также Tallink Grupp продолжает регулярное сообщение по маршруту Хельсинки-Таллин, что позволяет гражданам Латвии вернуться в Латвию.

В соответствии с обновленным списком Центра профилактики и контроля заболеваний, с субботы самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать после возвращения из всех европейских стран, кроме Ватикана. Последними в группу небезопасных стран вошли Финляндия, Кипр и Лихтенштейн. 

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