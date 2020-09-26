Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым в октябре улыбнется удача

Телец

Тельцам, по словам астролога, потребуется еще много времени для того, чтобы разобраться со всеми делами, которые они оставили на потом.

Чем быстрее рожденные под этим знаком смогут справиться со старыми задачами, тем быстрее у них появится возможность взяться за новые интересные проекты.

Благодаря целеустремленности, которая в октябре у Тельцов будет просто зашкаливать, они смогут добиться невероятных вершин.

Дева

Девы в октябре станут любимчиками Фортуны, что им, несомненно, пойдет только на пользу. Тамара Глоба уверяет, что, благодаря поддержке звезд представители этого знака смогут довести начатые дела до логического завершения.

Девы могут рассматривать второй месяц осени как период, напрямую связанный с их продвижением по карьерной лестнице и наступлением долгожданного счастья в жизни.

Козерог

Козерогов в октябре ожидает самая большая удача, на которую они только могли рассчитывать. Пр этом астролог уточняет, что для достижения намеченных целей этим людям надо хорошо поработать.

Чем больше сил потратят Козероги, тем более щедрое вознаграждение их ожидает, передает ИА "Экспресс-Новости".