Екабпилс: после ликвидации пожара в квартире найдены тела двух погибших

Вчера около 9:30 пожарные получили вызов на пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Екабпилсе, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. После ликвидации пожара в квартире были найдены тела двух погибших.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 25 вызовов на пожары.

Также сотрудники VUGD вчера вытащили из реки тело утонувшего человека. Несчастный случай произошел в Адажи.

Всего, по данным VUGD, в этом году в Латвии утонули 90 человек.