Сб, 26.09.2020
Латвия ни во времена СССР, ни сегодня не способна разрабатывать и вообще работать с отравляющими веществами такого типа, как "Новичок". Ивар Калвиньш, академик, глава Института оргсинтеза
Ивар Калвиньш, академик, глава Института оргсинтеза

Екабпилс: после ликвидации пожара в квартире найдены тела двух погибших

ФОТО: Una Kupruka / LETA

В пятницу в результате пожара в Екабпилсе погибли два человека, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Вчера около 9:30 пожарные получили вызов на пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Екабпилсе, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. После ликвидации пожара в квартире были найдены тела двух погибших.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 25 вызовов на пожары.

Также сотрудники VUGD вчера вытащили из реки тело утонувшего человека. Несчастный случай произошел в Адажи.

Всего, по данным VUGD, в этом году в Латвии утонули 90 человек.

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