Правительство Эстонии упрощает пересечение границы с Латвией

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. Согласно действующим правилам, по прибытии из Латвии, Литвы или Финляндии необходимо 14 дней соблюдать самоизоляцию, если показатель уровня заражения в этих странах составляет 25 и более человек на 100 000 населения.

Согласно одобренной в пятницу поправке, прибывающие из Латвии, Литвы и Финляндии люди в определенных случаях могут быть освобождены от необходимости соблюдать самоизоляцию, даже если показатель заражения в этих странах превышает 25 человек на 100 000.

Приезжающие из этих стран лица не должны соблюдать самоизоляцию, если они прибывают на работу, учебу, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными.

Поправка вступает в силу с 28 сентября.