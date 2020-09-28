Пн, 28.09.2020
Не позволяйте себя обмануть: "Запретная зона" - это не благородный триллер, исследующий коллективные травмы белорусской нации, а подло рядящийся в чужие одежды посредственный подростковый ужастик. Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Истребители НАТО четырежды сопровождали российские военные самолеты над Балтикой

Иллюстративное фото

ФОТО: Vadim Savitsky/Vadim Savitsky/TASS

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В прошлый понедельник, вторник, четверг и пятницу истребители НАТО поднимались в воздух из-за самолетов разведки Ил-20 и нескольких сопровождавших эти самолеты истребителей Су-27.

В большинстве случаев у самолетов не было плана полета, они летели с отключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back