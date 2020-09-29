"Не знаю, осталась ли бы я живой на родине": в Латвии хотят запретить усыновления в США

Мама не вернулась, бабушка с дедушкой иногда забирали к себе в гости, но брать полную ответственность не хотели.

Несколько раз ее пытались удочерить. С одной семьей не сложилось, потому что она якобы что-то сломала. "Я говорила, что это неправда, но кто же мне поверит", - вспоминает Лиза. С другой приемной семьей не срослось, потому что она случайно ударила братика локтем. "Они сказали, что больше мне не доверяют. А до этого говорили, что хотят меня оставить", – говорит Лиза.

Так она оставалась в детдоме до 12 лет. С этого возраста дети могут ездить за границу.

"Когда мне дали шанс, я схватила его целиком. Я не знаю, что было бы со мной, если бы я осталась в Латвии. Я бы хотела сказать, что я бы ходила в школу, но я даже не знаю, была бы я жива", – говорит Лиза.

Лиза вспоминает, что ехала в Штаты "в розовых очках": мечтала о новых вещах, своей комнате и даже собственной машине. И о новой семье.

Всё оказалось гораздо сложнее, потому что в США "много проблем" и "много бездомных". И в новой семье отношения оказались очень непростыми. "Я была маленьким взрослым, очень независимой. [Приемная] мама говорила, что я слишком много командую своими младшими братьями, а у них "и так есть мама". А мне было сложно перестроиться, я привыкла заботиться о младших и понятия не имела, что значит быть дочерью", – говорит Лиза.

Проблемы и разногласия в итоге оказались настолько острыми, что сейчас они не общаются. Но Лиза всё равно очень благодарна своим приемным родителям. "Они дали мне шанс попасть в хороший вуз, я была второй в своем классе. Они помогли мне стать человеком, которым я стала", – говорит она.

"Я как-то сказала сестре, что если бы я осталась в Латвии до 18, то села бы на первый автобус, чтобы никогда не вернуться. Это место ассоциируется с детством, и это было не лучшее детство. Там случилось многое, что до сих пор меня мучает", – вспоминает Лиза.

Подростки никому не нужны

По данным парламентского секретаря латвийского минблага Криса Липшанса, за последние два с половиной года 161 латвийский ребенок был усыновлен за границу. Во всех случаях принимающей страной были США.

По данным Госдепартамента США, в 2019 году туда приехали 38 детей из Латвии, в 2018 - 79. Большинство - мальчики, почти половина - старше 12 лет.

Юрист Кристине Лемантовича говорит, что найти семью для мальчиков-подростков в Латвии практически невозможно. Она работает с международными усыновлениями около 14 лет и утверждает, что американские родители готовы принимать в том числе детей с зависимостями и проблемами с законом.