Как Макрон поможет Беларуси

В этом выпуске:

Эммануэль Макрон пообещал помочь в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Светлана Тихановская встретилась с французским президентом.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют в обстрелах друг друга.

Первые дебаты Трампа и Байдена. О чем будут говорить кандидаты в президенты и почему их рейтинги почти сравнялись?

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Встреча Макрона и Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Это была замечательная встреча. Он очень внимательно следит за ситуацией в Беларуси и пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", – ​сказала по итогам встречи с Макроном Тихановская.

"Очень важно, что европейские страны не безразличны к тому, что происходит в Беларуси, – ​сказала Тихановская перед встречей. – ​Франция, как одна из старейших демократий, нас очень хорошо понимает. Поэтому я напомню господину Макрону о нашей главной цели – ​новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в этом году".

Тихановская, как сообщает AFP, приняла предложение Макрона выступить в парламенте Франции. "Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли", – сказала Тихановская, слова которой приводит агентство.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 29.09.2020

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