Чт, 1.10.2020
Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее. Гомеопатия - это разбавленный яд. Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"

Фото ⟩ Подходит ко всему и идет всем: модный базовый свитер

Иллюстративное фото

ФОТО: unsplash.com/Shanna Camilleri

Теплый и в то же время свитер - одна из вещей осеннего базового гардероба. Если выбрать правильный фасон, то можно будет составить не один образ! Рассказывает Harper's Bazaar.

Как отмечает издание, в этом сезоне новым базовым оттенком будет серый - такой же универсальный для стилизации, как черный и белый, однако чуть сложнее из-за массы разных красивых оттенков. Любые оттенки серого в этом сезоне можно найти у Weekend Max Mara, JW Anderson, Saint Laurent, &Daughter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Серый будет смотреться более эффектно в том случае, если вы выберете более структурные модели:

  • с вязкой косами;
  • с объемным высоким горлом;
  • с воротником поло;
  • модной бахромой;
  • разрезами.

Издание советует носить подобные модели с романтичными платьми-комбинациями, кожаными брюками и юбками, базовыми широкими джинсами. Еще один вариант - повязать поверх рубашки или использовать в качестве шарфа с тренчем и пальто.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оттенки, с которыми сочетается серый - пастельные тона, а также яркие модные цвета сезона: желтый, красный и зеленый. 

Еще один вариант: монохромный лук, разбавленный акцентными украшениями с яркими камнями.

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