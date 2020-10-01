Фото ⟩ Подходит ко всему и идет всем: модный базовый свитер

Теплый и в то же время свитер - одна из вещей осеннего базового гардероба. Если выбрать правильный фасон, то можно будет составить не один образ! Рассказывает Harper's Bazaar.
Как отмечает издание, в этом сезоне новым базовым оттенком будет серый - такой же универсальный для стилизации, как черный и белый, однако чуть сложнее из-за массы разных красивых оттенков. Любые оттенки серого в этом сезоне можно найти у Weekend Max Mara, JW Anderson, Saint Laurent, &Daughter.
Серый будет смотреться более эффектно в том случае, если вы выберете более структурные модели:
- с вязкой косами;
- с объемным высоким горлом;
- с воротником поло;
- модной бахромой;
- разрезами.
Издание советует носить подобные модели с романтичными платьми-комбинациями, кожаными брюками и юбками, базовыми широкими джинсами. Еще один вариант - повязать поверх рубашки или использовать в качестве шарфа с тренчем и пальто.
Оттенки, с которыми сочетается серый - пастельные тона, а также яркие модные цвета сезона: желтый, красный и зеленый.
Еще один вариант: монохромный лук, разбавленный акцентными украшениями с яркими камнями.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!