Фото ⟩ Подходит ко всему и идет всем: модный базовый свитер

Как отмечает издание, в этом сезоне новым базовым оттенком будет серый - такой же универсальный для стилизации, как черный и белый, однако чуть сложнее из-за массы разных красивых оттенков. Любые оттенки серого в этом сезоне можно найти у Weekend Max Mara, JW Anderson, Saint Laurent, &Daughter.

Серый будет смотреться более эффектно в том случае, если вы выберете более структурные модели:

с вязкой косами;

с объемным высоким горлом;

с воротником поло;

модной бахромой;

разрезами.

Издание советует носить подобные модели с романтичными платьми-комбинациями, кожаными брюками и юбками, базовыми широкими джинсами. Еще один вариант - повязать поверх рубашки или использовать в качестве шарфа с тренчем и пальто.

Оттенки, с которыми сочетается серый - пастельные тона, а также яркие модные цвета сезона: желтый, красный и зеленый.

Еще один вариант: монохромный лук, разбавленный акцентными украшениями с яркими камнями.