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"За отравлением стоит Владимир Путин и у меня нет других версий". Алексей Навальный дал первое большое интервью после покушения.

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Журналисты попали под обстрел в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Российский МИД заявляет, что "располагает сведениями о присутствии в регионе боевиков из Сирии и Ливии".

Журналисты попали под обстрел в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе

Журналисты французского издания Le Monde и заместитель главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, пишет "Дождь".

Правительство Армении написало в Twitter, что в результате обстрела ранены два журналиста Le Monde, их госпитализировали.

Дмитрий Еловский не пострадал. "К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле", –​ рассказал он.

"Вместе с Еловским находились иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и ливанские корреспонденты, они ехали в разных машинах, –​ указывает издание. ​– Еловский записывал интервью с местным жителем, и в этот момент журналисты услышали звуки взрывов за несколько десятков метров".

Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что под обстрел попал также перевозивший журналистов AFP автомобиль, есть раненые. При этом не уточняется количество журналистов и место обстрела.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в связи с ранением корреспондента и фотографа Le Monde предпринимается все для быстрой организации их вывоза на родину. По его словам, санитарный самолет готов вылететь за ними.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 01.10.2020

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