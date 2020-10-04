В Чиекуркалнсе прорвало водопроводную трубу

Сегодня вечером в Риге, в Чиекуркалнсе, прорвало водопровод, но из-за этой аварии ни один дом не остался без воды, и движение транспорта существенно не нарушилось, сообщил агентству LETA представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс.
Авария произошла на круговом перекрестке, где пересекаются улица Русова, Чиекуркална 4-я поперечная линия, улица Гауяс и улица Унгура. По словам Муцениекса, прорвалась водопроводная труба диаметром 100 миллиметров. Вода течет с места происшествия и попадает в расположенную поблизости общую городскую систему ливневой канализации, не создавая риска выщелачивания или дорожно-транспортных происшествий.
Он сообщил, что необходимый ремонт водопровода в этом месте будет проведен завтра и за это время, скорее всего, придется отключить какие-то близлежащие дома, но это не большие многоквартирные дома, и о планируемых работах жители будут проинформированы отдельно.
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