В Чиекуркалнсе прорвало водопроводную трубу

Авария произошла на круговом перекрестке, где пересекаются улица Русова, Чиекуркална 4-я поперечная линия, улица Гауяс и улица Унгура. По словам Муцениекса, прорвалась водопроводная труба диаметром 100 миллиметров. Вода течет с места происшествия и попадает в расположенную поблизости общую городскую систему ливневой канализации, не создавая риска выщелачивания или дорожно-транспортных происшествий.

Он сообщил, что необходимый ремонт водопровода в этом месте будет проведен завтра и за это время, скорее всего, придется отключить какие-то близлежащие дома, но это не большие многоквартирные дома, и о планируемых работах жители будут проинформированы отдельно.