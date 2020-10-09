Банкир, уступивший подростку: каким был первый супруг Брижит Макрон Андре Луи Озьер?

Андре Луи Озьер появился на свет в 1951 году в городе Эсека, что в Камеруне (Центральная Африка). Там он прожил достаточно много лет, пока его отец работал по контракту аудитором. Озьер смог перебраться во Францию в начале 80-х, где и встретил свою будущую супругу Брижит Тронье.

В 1974 году состоялась пышная свадьба в городской ратуше.

Спустя восемь лет Брижит была матерью двоих детей - сына Себастьяна и дочери Лоранс, ждала третьего и совмещала материнство с работой пресс-атташе.

Озьер принял решение перебраться в пригород Страсбурга. Правда, Брижит была не очень довольна таким решением.

На тот момент Андре Луи уже был достаточно состоятельным человеком и работал директором Банка внешней торговли.

Брижит не выдержала жизни за городом, поэтому семья вернулась в ее родной город Амьен.

Супруг продолжил банковскую карьеру, а вот Брижит стала работать преподавателем в иезуитском колледже La Providence.

Дочь Лоранс отправилась учиться туда же - в один класс с Эммануэлем Макроном.

Историю любви 39-летней учительницы и 15-летнего школьника мы уже рассказывали тут:

Андре Луи понятия не имел, что происходит у него под носом. Известие о романе любимой жены с одноклассником дочери стало большим ударом для него.

"Узнав правду, ее муж впадет в ярость. Быть вытесненным одноклассником своей дочери, обыкновенным подростком, которого он лично принимал в своем доме?.. Это рана, которую непросто вылечить", - слова Маэля Брена, автора последней биографии Брижит Макрон.

В 1996 году Озьер, узнав о романе Брижит, собрал вещи и ушел из дома, потребовав Брижит взять ответственность и объяснить детям, в чем дело.

Младшая дочь Брижит - Тифэн, которая младше Макрона всего на 6 лет, как-то говорила: "Мои родители все делали с чувством, с толком, с расстановкой. Их расставание было постепенным. Для папы и мамы мы всегда были и остаемся на первом месте, они старались всячески оградить нас от переживаний, хотели защитить от травм".

Только через 10 лет, в 2006-м, Брижит и Озьер официально развелись, а уже спустя полтора года Брижит вышла замуж за Макрона. К слову, в той же ратуше, где вышла замуж за Озьера.

Первый супруг Брижит после разрыва отношений перебрался в Париж, где работал в крупном банке Crédit du Nord. Он продолжил общение со своими детьми, но для СМИ, согласно словам Тифэн, "желал оставаться в полной анонимности".

Стоит отметить, что все старые снимки с экс-супругом из Сети пропали. Можно найти только одно фото - со свадьбы.

В свою очередь, Макроны не прокомментировали смерть Озьера, сославшись на то, что это вопрос личного характера.