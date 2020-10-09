Банкир, уступивший подростку: каким был первый супруг Брижит Макрон Андре Луи Озьер?

На неделе появилась новость, что Андре Луи Озьер, первый супруг Брижит Макрон, умер в возрасте 69 лет еще 9 месяцев назад. Мужчину похоронили в условиях строжайшей секретности. И в этом нет ничего удивительного - после расставания с Брижит об Озьере почти ничего не было неизвестно. Woman.ru рассказал о нем, приводим главное!
Андре Луи Озьер появился на свет в 1951 году в городе Эсека, что в Камеруне (Центральная Африка). Там он прожил достаточно много лет, пока его отец работал по контракту аудитором. Озьер смог перебраться во Францию в начале 80-х, где и встретил свою будущую супругу Брижит Тронье.
В 1974 году состоялась пышная свадьба в городской ратуше.
Спустя восемь лет Брижит была матерью двоих детей - сына Себастьяна и дочери Лоранс, ждала третьего и совмещала материнство с работой пресс-атташе.
Озьер принял решение перебраться в пригород Страсбурга. Правда, Брижит была не очень довольна таким решением.
На тот момент Андре Луи уже был достаточно состоятельным человеком и работал директором Банка внешней торговли.
Брижит не выдержала жизни за городом, поэтому семья вернулась в ее родной город Амьен.
Супруг продолжил банковскую карьеру, а вот Брижит стала работать преподавателем в иезуитском колледже La Providence.
Дочь Лоранс отправилась учиться туда же - в один класс с Эммануэлем Макроном.
Историю любви 39-летней учительницы и 15-летнего школьника мы уже рассказывали тут:
Андре Луи понятия не имел, что происходит у него под носом. Известие о романе любимой жены с одноклассником дочери стало большим ударом для него.
"Узнав правду, ее муж впадет в ярость. Быть вытесненным одноклассником своей дочери, обыкновенным подростком, которого он лично принимал в своем доме?.. Это рана, которую непросто вылечить", - слова Маэля Брена, автора последней биографии Брижит Макрон.
В 1996 году Озьер, узнав о романе Брижит, собрал вещи и ушел из дома, потребовав Брижит взять ответственность и объяснить детям, в чем дело.
Младшая дочь Брижит - Тифэн, которая младше Макрона всего на 6 лет, как-то говорила: "Мои родители все делали с чувством, с толком, с расстановкой. Их расставание было постепенным. Для папы и мамы мы всегда были и остаемся на первом месте, они старались всячески оградить нас от переживаний, хотели защитить от травм".
Только через 10 лет, в 2006-м, Брижит и Озьер официально развелись, а уже спустя полтора года Брижит вышла замуж за Макрона. К слову, в той же ратуше, где вышла замуж за Озьера.
Первый супруг Брижит после разрыва отношений перебрался в Париж, где работал в крупном банке Crédit du Nord. Он продолжил общение со своими детьми, но для СМИ, согласно словам Тифэн, "желал оставаться в полной анонимности".
Стоит отметить, что все старые снимки с экс-супругом из Сети пропали. Можно найти только одно фото - со свадьбы.
В свою очередь, Макроны не прокомментировали смерть Озьера, сославшись на то, что это вопрос личного характера.
Остается добавить, что Озьер ушел из этого мира тихо и достойно: он никогда не делал публичных выпадов в сторону Брижит.