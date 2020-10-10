Винькеле сравнила заседание правительства по Covid-19 с "жестокой борьбой с медведями"

После заседания правительства в пятницу, 9 октября, по вопросам Covid-19 министр здравоохранения Илзе Винкеле (AP) почувствовала себя так, как будто после "тяжелой борьбой с медведями", об этом политик заявила на конгрессе своей партии "Движение "за!"".
Она сказала это в связи с решением правительства отменить марафон, запланированный на сегодня и 11 октября в Риге, а также с мнениями, выраженными другими представителями правительства о том, как создать политику ограничений в условиях распространения Covid-19.
Политик отметила, что после заседания правительства "тело и разум помяты" и понять, что произошло, невозможно. Она сказала, что до вчерашнего заседания правительствe во время пандемии Covid-19 удавалось держать вопросы общественного здравоохранения свободными от идеологии, и что эпидемиологические решения являлись "чистой наукой".
Однако в пятницу, 9 октября, "страх и неуверенность" победили в этих вопросах, подчеркнула политик. Она сказала, что будет продолжать работу для того, чтобы сначала принимались экспертные решения, а затем следовало политическое исполнение. Политик выразила уверенность в возможности доказательного подхода.
Винькеле отметила, что ситуация уже не та, что весной, когда правительство в основном решало, что запрещать.
"В настоящее время о вирусе известно гораздо больше, и есть возможность более тонкого подхода к регулированию", - отметила политик.
Министр здравоохранения объяснила, что мы можем дольше держать открытыми те места, которые не затронуты вирусом, например небольшие кафе, чтобы они могли лучше подготовиться к ситуации, если условия с распространением Covid-19 ухудшатся.
Она также отметила, что из-за Covid-19 мир больше не будут закрывать, что означало бы закрытие всех границ.
Министр здравоохранения подчеркнула, что в настоящее время боевым кличем с Covid-19 является "индивидуальная ответственность".