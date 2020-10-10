Винькеле сравнила заседание правительства по Covid-19 с "жестокой борьбой с медведями"

Она сказала это в связи с решением правительства отменить марафон, запланированный на сегодня и 11 октября в Риге, а также с мнениями, выраженными другими представителями правительства о том, как создать политику ограничений в условиях распространения Covid-19.

Политик отметила, что после заседания правительства "тело и разум помяты" и понять, что произошло, невозможно. Она сказала, что до вчерашнего заседания правительствe во время пандемии Covid-19 удавалось держать вопросы общественного здравоохранения свободными от идеологии, и что эпидемиологические решения являлись "чистой наукой".

Однако в пятницу, 9 октября, "страх и неуверенность" победили в этих вопросах, подчеркнула политик. Она сказала, что будет продолжать работу для того, чтобы сначала принимались экспертные решения, а затем следовало политическое исполнение. Политик выразила уверенность в возможности доказательного подхода.

Винькеле отметила, что ситуация уже не та, что весной, когда правительство в основном решало, что запрещать.

"В настоящее время о вирусе известно гораздо больше, и есть возможность более тонкого подхода к регулированию", - отметила политик.

Министр здравоохранения объяснила, что мы можем дольше держать открытыми те места, которые не затронуты вирусом, например небольшие кафе, чтобы они могли лучше подготовиться к ситуации, если условия с распространением Covid-19 ухудшатся.

Она также отметила, что из-за Covid-19 мир больше не будут закрывать, что означало бы закрытие всех границ.