Почти у каждого пятого жителя Латвии нехватка витамина D: причины и признаки дефицита

По словам фармацевтов, чаще всего дефицит витамина D проявляется как усталость, упадок сил, боли в костях, суставах и спине, а также повышенное потоотделение.

Витамин D является одним из самых важных витаминов для обеспечения различных функций организма и одновременно одним из самых труднодоступных. Самый эффективный источник витамина D - солнечные лучи, однако в наших широтах он доступен лишь в летние месяцы с мая по август, в остальное же время витамин D в небольших количествах можно получить с пищей, например, при регулярном употреблении жирной рыбы, жира печени трески, тунца, молочных продуктов или путем приема пищевых добавок.

"Еще в недавнем прошлом считалось, что витамин D нужен только для здоровья костей, однако в новейших исследованиях обнаруживаются все новые функции витамина D, например, он необходим для укрепления иммунитета и тем самым позволяет избежать всевозможных заболеваний. Каждому стоило бы следить за своим уровнем витамина D, так как он может довольно быстро меняться. Первые симптомы дефицита витамина D могут быть незаметными, однако его нехватка может в краткие сроки привести к серьезным проблемам со здоровьем", - рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Медикаменты, стресс и менопауза - причины нехватки витамина D

Результаты "Индекса здоровья" показывают, что чаще всего с дефицитом витамина D сталкиваются женщины, сениоры и люди с высшим образованием. Фармацевт Аманда Озолиня поясняет, что сениоры больше находятся в помещениях, принимают медикаменты и страдают от различных проблем с печенью и почками, препятствующих всасыванию витамина D. У женщин же всасывание витамина D нередко нарушает менопауза, тогда как люди с высшим образованием часто испытывают повышенный стресс: у них больше обязанностей и ответственности, из-за чего расходуется больше витамина D.

Три признака дефицита витамина D

1# Боли в костях и спине

Важнейшая задача витамина D связана с поддержанием здоровья костей, ведь он отвечает за всасывание кальция и фосфора в организме. Дефицит витамина D, особенно у пожилых людей, может привести к размягчению костей, в результате чего появляются боли в костях и нижней части спины. К тому же чем мягче кости, тем больше вероятность перелома или деформации даже при незначительном падении. Витамин D косвенным образом влияет и на работу мышц, так что внезапные боли в мышцах - это однозначный сигнал к тому, чтобы проверить запасы витамина D в организме.

2# Повышенное потоотделение