О безопасной дистанции, или Что делать, если другие не соблюдают меры предосторожности?

На вопрос, что предпринимать в ситуациях, если окружающие игнорируют требования социального дистанцирования, помогает ответить фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань.

"Каждый может воспринимать социальное дистанцирование по-разному - кто-то принимает за норму, а кто-то другой может быть менее осторожным и делать вид, что оно к нему не относится, или считает, что вирус его не тронет. Отношение людей может быть различным, но каждому важно понять, что, если избегать более тесного контакта с другими, уменьшается распространение коронавируса", - говорит фармацевт Вадим Брижань.

Что делать, если другие не соблюдают меры предосторожности?

Думай о безопасности

Во-первых, что бы ты ни хотел сказать или предпринять, помни о своей безопасности - веди себя спокойно и не приближайся. Нередко, когда указываешь другому на действие, которое тебе не нравится, возникают спорные ситуации - человек может быть не готов воспринимать замечание, может быть агрессивным. Что делать для пользы дела? Можешь информировать ответственное лицо конкретного места, например, в магазине информируй охранника. Правда, и переусердствовать с замечаниями не следует - если на улице мимо проходит человек, не соблюдая дистанцию в два метра, пусть идет! Риск инфицирования совсем минимальный.

Взгляды других могут отличаться

Мнения и взгляды могут различаться, поэтому будь понимающим. Нельзя осуждать другого, что он нетерпим и не информирован о дистанцировании, только потому, что он не делает все так, как ты. Вероятнее всего, это разное понимание возможностей риска и необходимости соблюдения мер предосторожности, и этот человек, вероятно, считает, что действует правильно и ответственно. Например, кто-то считает, что, нося маску, социальное дистанцирование можно не соблюдать, хотя и в этом случае оно рекомендуется.

Будь честным с близкими

Лучшее, что ты можешь сделать, если кто-нибудь из родственников или семьи не соблюдает социальное дистанцирование, проинформировать его об этом. Это не означает, что ты сразу изменишь мысли и действия человека, но ты будешь уверен, что сделал все возможное, чтобы защитить любимых от инфицирования. Даже если ты видишь, что твоя информация не воспринимается как хотелось бы, будь тверд в своей позиции.

Безусловно, прекрасно, если люди, с которыми ты живешь в одном домохозяйстве, соблюдают те же меры предосторожности, что и ты. Вот полезные примеры для коммуникации положительного убеждения!

o Контролируй свои мысли и чувства. Вместо того чтобы сказать "ты эгоист", лучше скажи, например, "я беспокоюсь, что ты можешь принести вирус домой кому-то близкому".

o Будь спокоен и рационален. Страх от вируса может вызвать раздражение и злость, но агрессивный тон может только усилить желание другого защититься, и это означает - вызвать отрицательную ответную реакцию.