О безопасной дистанции, или Что делать, если другие не соблюдают меры предосторожности?

Количество случаев инфицирования Covid-19 увеличивается, и это означает, что надо быть осторожными и соблюдать не только усиленную гигиену, но и социальное дистанцирование.
На вопрос, что предпринимать в ситуациях, если окружающие игнорируют требования социального дистанцирования, помогает ответить фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань.
"Каждый может воспринимать социальное дистанцирование по-разному - кто-то принимает за норму, а кто-то другой может быть менее осторожным и делать вид, что оно к нему не относится, или считает, что вирус его не тронет. Отношение людей может быть различным, но каждому важно понять, что, если избегать более тесного контакта с другими, уменьшается распространение коронавируса", - говорит фармацевт Вадим Брижань.
Что делать, если другие не соблюдают меры предосторожности?
- Думай о безопасности
Во-первых, что бы ты ни хотел сказать или предпринять, помни о своей безопасности - веди себя спокойно и не приближайся. Нередко, когда указываешь другому на действие, которое тебе не нравится, возникают спорные ситуации - человек может быть не готов воспринимать замечание, может быть агрессивным. Что делать для пользы дела? Можешь информировать ответственное лицо конкретного места, например, в магазине информируй охранника. Правда, и переусердствовать с замечаниями не следует - если на улице мимо проходит человек, не соблюдая дистанцию в два метра, пусть идет! Риск инфицирования совсем минимальный.
- Взгляды других могут отличаться
Мнения и взгляды могут различаться, поэтому будь понимающим. Нельзя осуждать другого, что он нетерпим и не информирован о дистанцировании, только потому, что он не делает все так, как ты. Вероятнее всего, это разное понимание возможностей риска и необходимости соблюдения мер предосторожности, и этот человек, вероятно, считает, что действует правильно и ответственно. Например, кто-то считает, что, нося маску, социальное дистанцирование можно не соблюдать, хотя и в этом случае оно рекомендуется.
- Будь честным с близкими
Лучшее, что ты можешь сделать, если кто-нибудь из родственников или семьи не соблюдает социальное дистанцирование, проинформировать его об этом. Это не означает, что ты сразу изменишь мысли и действия человека, но ты будешь уверен, что сделал все возможное, чтобы защитить любимых от инфицирования. Даже если ты видишь, что твоя информация не воспринимается как хотелось бы, будь тверд в своей позиции.
Безусловно, прекрасно, если люди, с которыми ты живешь в одном домохозяйстве, соблюдают те же меры предосторожности, что и ты. Вот полезные примеры для коммуникации положительного убеждения!
o Контролируй свои мысли и чувства. Вместо того чтобы сказать "ты эгоист", лучше скажи, например, "я беспокоюсь, что ты можешь принести вирус домой кому-то близкому".
o Будь спокоен и рационален. Страх от вируса может вызвать раздражение и злость, но агрессивный тон может только усилить желание другого защититься, и это означает - вызвать отрицательную ответную реакцию.
o Выслушай мнение другого. Будь любезен и выслушай, почему он делает именно так. Если человека выслушать, нередко он соглашается скорректировать свои взгляды и действия.
Ты не можешь изменить весь мир
Многим нравится контролировать и указывать, как лучше и правильнее, но обычно это вызывает недовольство у других людей. Помни, что все контролировать не удастся, ты можешь только рекомендовать, как действовать безопаснее. Ты не можешь надеть другому на лицо маску, но можешь соблюдать требования гигиены и социальную дистанцию, чтобы защитить себя. Ты можешь быть ответственным только за свои действия - не посещать места, где собирается много людей и мало возможности социально дистанцироваться.
Знай, как правильно пользоваться маской для лица
Фармацевт Вадим Брижань подчеркивает, что аспекты гигиены при ношении маски очень важны: "ВОЗ рекомендует перед надеванием маски тщательно вымыть руки - именно так, как нас учили - с мылом 20 секунд, - или, если это невозможно, обработать их соответствующим дезинфицирующим средством. Надевай маску внимательно и аккуратно, закрывая рот и нос, и убедись, что между лицом и маской нет щели. Помни, что потом ее нельзя будет поправить - не трогай маску, не прикасайся к лицу, а если по какой-то причине все же приходится это делать, то перед этим все то же самое - вымой или тщательно продезинфицируй руки и потом сделай то же самое. Замени маску новой, как только она стала влажной, и не используй одноразовые маски повторно. Как действовать, чтобы снять маску? Это надо делать сзади (не касаться передней части маски) и немедленно выбросить ее в закрытую емкость. И потом, конечно, руки, руки, руки! Моем или обрабатываем средством, содержащим 70 % спирта".
Можно добавить, что использование маски не отменяет условия социального дистанцирования.
И еще: следи только за достоверной информацией
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