Большую часть международной группировки по отмыванию денег составляли граждане Латвии

В ходе совместной операции нескольких стран были задержаны 20 человек, 11 из которых - граждане Латвии. В Латвии были задержаны шесть человек, в Испании и Великобритании - по двое, а в Польше - еще один гражданин Латвии. Задержанные в Латвии уже выданы для суда США и Португалии.

Напомним, накануне официальные лица из Европы и США заявили, что в нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек.

Международная полицейская операция под руководством португальских следователей и Федерального бюро расследований США (ФБР) проходила под контролем Европейской полицейской организации (Европол) и охватила 15 европейских стран.

Выяснилось, что через фиктивно созданные банковские счета упомянутые лица отмыли минимум 4,5 миллиона евро. 4

В начале 2019 года отдел киберпреступности ENAP в сотрудничестве с правоохранительными органами ФБР, Португалии, Испании, Великобритании, Италии, Болгарии и Польши, а также Европолом провел ряд оперативных мероприятий и расследований в рамках международной операции, чтобы задержать организованную преступную группировку, в которую были вовлечены несколько граждан Латвии, занимающуюся легализацией преступно нажитых средств.

23 октября 2019 года одновременно были проведены обыски в шести странах - Латвии, Испании, Великобритании, Италии, Болгарии и Польше. Всего были задержаны 19 человек. Еще одного подозреваемого задержали в 2020 году.

Преступная группировка действовала в теневом секторе интернета DarkNet и позиционировала себя как "лучший банк по отмыванию денег". Эта группировка, получая преступно нажитые средства от преступников или пострадавших, обеспечивала услугу - реализовывала сложную схему и обеспечивала, чтобы полученные краденные деньги были выданы преступников в наличном виде или в виде криптовалюты, за что получали 30-50% от краденной суммы денег.

ENAP идентифицировала шестерых граждан Латвии, которые были соорганизаторами и координаторами группировки, а также "денежными мулами".

Кроме того, в ходе международного сотрудничества в Болгарии была обнаружена "ферма" криптовалюты, на которой производили криптовалюту, которую отдавали преступникам. Всего правозащитные структуры констатировали, что задержанные отмыли минимум 4,5 миллиона евро, а на "ферме" криптовалюты произвели минимум миллион евро в биткойнах.

В Латвии ENAP задержала шесть человек - лиц 1995, 1995, 1996, 1997, 1988 и 1985 годов рождения, а также произвела 22 обыска, изъяла носители данных, поддельные документы, диски и другие важные для следствия доказательства.

Один задержанный гражданин Латвии выдан США, а пятеро - Португалии, где и была реализована схема по легализации денег. 4

В Латвии имена подозреваемых не называют, однако зарубежные СМИ сообщают, что обвинения выдвинуты 14 людям, восемь из которых подданные Латвии - Мартинс Игнатьев, Дмитрий Кузминов, Валентин Шевец, Дмитрий Шляпин, Армен Вецелс, Томас Трещинкс, Руслан Шарапов и Сильвестр Тамениекс. Среди других обвиняемых - по двое граждан Грузии и Болгарии и по одному Румынии и Бельгии.

В октябре 2019 года по этому делу обвинения были выдвинуты пятерым подданным Латвиии - Алексею Трофимцову, Руслану Никитенко, Артуру Захаревицу, Денису Русецкису и Дейнису Горенко. Еще один подозреваемый - гражданин России Максим Бойко - был задержан в США в конце марта 2020 года.

Сеть QQAAZZ отмывала деньги, украденные киберпреступниками, переводя их между сотнями банковских счетов по всему миру. Сеть отмывала деньги, украденные у людей в США и странах Европы.