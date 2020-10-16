Белорусское МВД в эфире пригрозило протестующим огнестрельным оружием

"Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное, - приводит слова главы управления МВД сайт телеканала. - По любому, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, будет применено огнестрельное оружие".

Карпенко также сравнил протестующих с организованной преступной группировкой "по принципу 90-х": "Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами".

Это не первое подобное заявление от белорусских силовиков. Ранее, 12 октября, замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич говорил, что милиция и внутренние войска "не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие". По мнению Казакевича, протесты в Минске и других городах страны "стали организованными и крайне радикальными".