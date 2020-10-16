Белорусское МВД в эфире пригрозило протестующим огнестрельным оружием

МВД Беларуси будет "гуманно применять" огнестрельное оружие на протестных акциях, если их участники "будут оказывать активное сопротивление". Об этом сказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" глава антикоррупционного управления МВД Беларуси Николай Карпенков.
Карпенко также сравнил протестующих с организованной преступной группировкой "по принципу 90-х": "Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами".
Это не первое подобное заявление от белорусских силовиков. Ранее, 12 октября, замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич говорил, что милиция и внутренние войска "не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие". По мнению Казакевича, протесты в Минске и других городах страны "стали организованными и крайне радикальными".
На грядущих выходных, 17 и 18 октября, ожидаются традиционные протесты жителей Беларуси против результатов последних президентских выборов.