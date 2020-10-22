В Риге откроется ART-лекторий искусствоведа и историка моды из Москвы

5 ноября в гостинице Monika Centrum (ул. Элизабетес 21) авторский цикл откроет лекция "Древний Египет: "Стремление к Вечности", в рамках которой Наталия даст расширенный экскурс о зарождении искусства в одной из самых ранних цивилизаций. На последующих встречах речь пойдет об античности, средневековье, Ренессансе, барокко и рококо. Будет подробно рассмотрен голландский реализм и искусство Фландрии, классицизм, романтизм. "Под занавес" курса - импрессионизм, постимпрессионизм и искусство конца ХIХ начала ХХ веков.

"Искусство - это моя большая страсть, и мне хочется делиться своими знаниями с окружающими, «наполнять» людей прекрасным. Программа лекций составлена с учётом богатого практического опыта работы и тщательного изучения бесчисленных томов по истории искусства, что позволит слушателям сэкономить время, деньги, а также прекрасно и с пользой провести вечера", - рассказывает Наталия.

"Мы рады, что запускаем новый проект ArtAlea - ART-лекторий. Сейчас стремительно развивается арт-индустрия, и чтобы понимать современных художников, их нетривиальные сюжеты на полотнах, необходимо разбираться в азах, в классическом искусстве. И после нашего с Наталией курса это станет возможным", - дополняет Виктор Дугушкин, основатель галереи ArtAlea.

"История искусства: от древнего Египта до XX века" охватывает широкое культурное поле, благодаря чему присутствующие научатся видеть историю искусства как непрерывный процесс, смогут ориентироваться в стилях, направлениях и ключевых именах. После каждой лекции слушатели получат домашнее задание и раздаточные материалы.

Первая лекция цикла "Древний Египет: "Стремление к Вечности" состоится уже 5 ноября в гостинице Monika Centrum (ул. Элизабетес 21). Подробная информация тут.