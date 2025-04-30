ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте, достаточно ли вы заботитесь о здоровье своих глаз!

Здоровье глаз имеет большое значение для хорошего самочувствия каждого человека. К сожалению, темп современной жизни часто не позволяет нам в достаточной мере заботиться о своем зрении. Этот тест поможет вам выяснить, как ваши повседневные привычки, такие как использование смарт-устройств, рацион и напряжение глаз, могут повлиять на зрение. Ответьте на вопросы и узнайте, нужно ли вам уделять повышенное внимание здоровью глаз.