ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте, достаточно ли вы заботитесь о здоровье своих глаз!

Здоровье глаз имеет большое значение для хорошего самочувствия каждого человека. К сожалению, темп современной жизни часто не позволяет нам в достаточной мере заботиться о своем зрении. Этот тест поможет вам выяснить, как ваши повседневные привычки, такие как использование смарт-устройств, рацион и напряжение глаз, могут повлиять на зрение. Ответьте на вопросы и узнайте, нужно ли вам уделять повышенное внимание здоровью глаз.
Пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес e-mail и принимайте участие в конкурсе до 8 мая.
9 мая мы узнаем имя победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи!
Конкурс организован совместно с Apotheka.
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