В Риге выступит стендап-комик и гений каламбуров Гарик Оганисян

В рамках европейского тура Оганисян уже дал концерты в Польше, Молдове, Румынии и Болгарии, а впереди у него выступления в Вильнюсе, Таллинне и Риге.

Гарик Оганисян - гений каламбуров, звезда культового Stand Up Club #1, участник множества YouTube проектов, основатель стендап-клуба в Ереване, бывший автор "Вечернего Урганта" и просто добрый и веселый человек.

Его выступления, в которых искрометные шутки, невероятно смешные каламбуры и жизненные истории сливаются в увлекательный, наполненный самоиронией и неожиданными поворотами рассказ, никого не оставляют равнодушным. Поклонники стендапа с нетерпением ждут выхода его новых номеров и программ. И комик не позволяет им долго скучать!

Недавно Гарик выпустил сольный концерт "Жизнь - лучший драматург" на YouTube и "Жизнь - худший драматург" на платформе specialscomedy.com.

Какая жизнь у Гарика сейчас, и, есть ли она - жизнь, вы можете узнать, придя на его новый концерт "И там, и сям" в Риге.

Когда? 7 мая 20:00 (вход с 19:15)

7 мая 20:00 (вход с 19:15) Где? Рига, Ksuns kinogalerija, Elizabetes 83/85

Билеты на сайте ticketshop.lv. Мероприятие на русском языке, 18+

P.S. До начала мероприятия работает бар, просьба, приходить хотя-бы за 15-30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале.