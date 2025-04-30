Видео "Удалось выжить благодаря Риге": Артемий Троицкий заявил, что Кобзон его "заказал"

Музыкальный критик Артемий Троицкий в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" рассказал, что Иосиф Кобзон в начале 1990-х годов обиделся на него за неосторожное высказывание на телевидении и направил к нему домой бригаду киллеров, чтобы его "проучить".
"С Кобзоном у меня отдельные отношения, поскольку Кобзон меня заказывал. Отари Квантришвили (известный российский криминальный авторитет, убит в 1994 году. - Прим. ред.). Мне еще сильно повезло, что я жив остался... В буквальном смысле, да. Это долгая криминальная история, по которой можно фильм снимать", - сказал Троицкий.
По его словам, все началось из-за его выступления в одной из программ цикла Леонида Парфенова "Портрет на фоне" студии "Намедни". Этот цикл выходил в 1992 году.
Троицкий рассказал, что в передаче шла речь о Людмиле Зыкиной и во время своего интервью он сравнил тематику песен Зыкиной и Кобзона:
"Людмила Зыкина как женщина русская, певшая грудным голосом, пела песни в основном на национальные темы: Волга, березки там, Родина и так далее. А Иосиф Кобзон, - сказал я, - будучи евреем, пел песни на наднациональные темы: партия, коммунизм, борьба за мир и так далее. Точка. Все, что я сказал. [...] Он (Кобзон. - Прим. ред.) пожаловался московскому главному мафиози, этому Отари Квантришвили, что вот антисемит Троицкий обозвал его евреем и надо эту сволочь как следует проучить. И тот послал бригаду по месту жительства".
На вопрос ведущего, как ему удалось выкрутиться из этой ситуации, Троицкий заявил, что он в этот момент просто был в отъезде.
"Выжить мне удалось во многом, может быть, благодаря городу Риге. То есть в течение тех трех дней, что меня у подъезда дома поджидала машина с бригадой киллеров, я в это время как раз - судя по всему, так я примерно прикинул, - находился аккурат в Латвии".
Он пояснил, что сам узнал обо всей этой истории значительно позже. Ему все рассказал, по его словам, командир этой бригады киллеров, с которым Троицкий познакомился "по линии журнала Playboy". Напомним, что Троицкий был первым главным редактором русской версии журнала Playboy и работал на этой позиции с 1995 по 1996 год.
Видео: Интервью Артемия Троицкого
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