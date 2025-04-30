Видео "Удалось выжить благодаря Риге": Артемий Троицкий заявил, что Кобзон его "заказал"

"С Кобзоном у меня отдельные отношения, поскольку Кобзон меня заказывал. Отари Квантришвили (известный российский криминальный авторитет, убит в 1994 году. - Прим. ред.). Мне еще сильно повезло, что я жив остался... В буквальном смысле, да. Это долгая криминальная история, по которой можно фильм снимать", - сказал Троицкий.

По его словам, все началось из-за его выступления в одной из программ цикла Леонида Парфенова "Портрет на фоне" студии "Намедни". Этот цикл выходил в 1992 году.

Троицкий рассказал, что в передаче шла речь о Людмиле Зыкиной и во время своего интервью он сравнил тематику песен Зыкиной и Кобзона: