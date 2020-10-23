Пт, 23.10.2020
Конечно, все мы сейчас встревожены распространением Covid-19 и осваиваем новые ограничения, однако это не единственный риск для здоровья и жизни нас, наших близких и наших детей. Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS
Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS

В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя

Алкоголь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Министерство экономики Эстонии решило в дополнение к уже введенному запрету на продажу алкоголя в увеселительных заведениях после полуночи ограничить также и его употребление, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Разработанные министерством соответствующие поправки в законодательство были направлены на межведомственное согласование.

Чиновники посчитали, что нынешний запрет на ночную продажу алкоголя в барах и ночных клубах, действующий с полуночи до 10 утра, не работает, поскольку предприниматели нашли массу способов его обойти: например, до полуночи клиентам разрешают закупать спиртное в больших количествах или же в заведение пускают по дорогим билетам, в стоимость которых входит условно бесплатный алкоголь.

В связи с этим министерство предложило ограничить и употребление алкоголя в заведениях, где осуществляется продажа спиртного для употребления на месте.

Надзор за исполнение запрета планируется возложить на плечи местных самоуправлений и полиции.

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