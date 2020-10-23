В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя

Министерство экономики Эстонии решило в дополнение к уже введенному запрету на продажу алкоголя в увеселительных заведениях после полуночи ограничить также и его употребление, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Разработанные министерством соответствующие поправки в законодательство были направлены на межведомственное согласование.
Чиновники посчитали, что нынешний запрет на ночную продажу алкоголя в барах и ночных клубах, действующий с полуночи до 10 утра, не работает, поскольку предприниматели нашли массу способов его обойти: например, до полуночи клиентам разрешают закупать спиртное в больших количествах или же в заведение пускают по дорогим билетам, в стоимость которых входит условно бесплатный алкоголь.
В связи с этим министерство предложило ограничить и употребление алкоголя в заведениях, где осуществляется продажа спиртного для употребления на месте.
Надзор за исполнение запрета планируется возложить на плечи местных самоуправлений и полиции.