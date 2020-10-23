Женщина родила сына прямо у главного входа в Рижский роддом

Она рассказала, что женщина, руководствуясь опытом своих первых родов, чувствуя схватки, отправилась с мужем в Рижский роддом, однако уже в дороге поняла, что ребенок может родиться в любой момент. Поэтому она попросила мужа подъехать на машине к главному входу, чтобы поскорее добраться до медицинской помощи.

Однако мальчик родился прямо возле машины. Врачи оперативно оказали помощь мамочке.

"Стремительное появление на свет ранним утром не оказало отрицательного влияния на здоровье ни ребенка, ни женщины. Ребенок здоров, мама чувствует себя хорошо", - отметила Аузане.