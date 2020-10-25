Латвия упомянута в скандале с продажей кипрских паспортов

Телеканал "Аль-Джазира" создал фильм, в котором тайно записан разговор с председателем кипрского парламента. Он предлагает подготовить кипрский паспорт для осужденного в Китае бизнесмена, однако, если с этим возникнут проблемы, это можно сделать и в Латвии, сообщает Panorāma.
Спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) возмущена упоминанием латвийского парламента в связи с покупкой паспортов.
"Упоминание о латвийском государстве в таком контексте очень неприятно, и я категорически дистанцируюсь от заявлений, сделанных в рассказе о том, что латвийское гражданство можно получить таким способом", - сказала Мурниеце.
Управление по делам гражданства и миграции не допускает возможности получения латвийского гражданства незаконным путем. Стандартный процесс получения гражданства могут обойти только те лица, которым Сейм предоставил гражданство за особые заслуги, что является публичным процессом.