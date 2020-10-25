Латвия упомянута в скандале с продажей кипрских паспортов

Телеканал "Аль-Джазира" создал фильм, в котором тайно записан разговор с председателем кипрского парламента. Он предлагает подготовить кипрский паспорт для осужденного в Китае бизнесмена, однако, если с этим возникнут проблемы, это можно сделать и в Латвии, сообщает Panorāma.