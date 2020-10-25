Вс, 25.10.2020
Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Латвия упомянута в скандале с продажей кипрских паспортов

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Телеканал "Аль-Джазира" создал фильм, в котором тайно записан разговор с председателем кипрского парламента. Он предлагает подготовить кипрский паспорт для осужденного в Китае бизнесмена, однако, если с этим возникнут проблемы, это можно сделать и в Латвии, сообщает Panorāma.

Спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) возмущена упоминанием латвийского парламента в связи с покупкой паспортов.

"Упоминание о латвийском государстве в таком контексте очень неприятно, и я категорически дистанцируюсь от заявлений, сделанных в рассказе о том, что латвийское гражданство можно получить таким способом", - сказала Мурниеце.

Управление по делам гражданства и миграции не допускает возможности получения латвийского гражданства незаконным путем. Стандартный процесс получения гражданства могут обойти только те лица, которым Сейм предоставил гражданство за особые заслуги, что является публичным процессом.

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