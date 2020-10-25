Пропавший два года назад кот нашелся почти в сотне километров от своего дома

В Ковентри, В Великобритании, примерно в 60 милях или 96,6 км от своего дома нашелся кот, пропавший два года назад, который снова встретился со своим хозяином, сообщает BBC News.
Охранник, который кормил кота в течение трех недель, проверил сайт организации "Защита котов", чтобы проверить, не ищет ли кота хозяин.
Выяснилось, что кота ищет хозяин Джордан Харви.
Теперь кот и Харви снова встретились.
Кот была в хорошей физической форме, поэтому сотрудники организации понятия не имеют, где он был с тех пор, как ушел из своего дома в 2018 году.
Счастливый конец истории доказывает, что важно чипировать домашних животных и обновлять данные о себе как хозяине.