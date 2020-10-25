Пропавший два года назад кот нашелся почти в сотне километров от своего дома

Охранник, который кормил кота в течение трех недель, проверил сайт организации "Защита котов", чтобы проверить, не ищет ли кота хозяин.

Кот была в хорошей физической форме, поэтому сотрудники организации понятия не имеют, где он был с тех пор, как ушел из своего дома в 2018 году.